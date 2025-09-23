Empreses
Transgourmet: una història nascuda a l'Empordà
Miquel Alimentació, que el 2015 va ser adquirida per l'empresa xinesa Bright Foods, va ser fundada per l'empresari Pere Miquel el 1925, i heretada pels seus fills Ramon, Amadeu i Josep Miquel
La venda de la firma empordanesa Miquel Alimentació a l’empresa xinesa Bright Foods el 2015 va ser una més en la llarga llista d’empreses familiars catalanes que han anat caient en mans de multinacionals i fons d’inversió en les últimes dècades. Des de Chupa Chups fins a Panrico. En aquest cas, es tractava de l’empresa bandera de la província de Girona, l’única que superava els 1.000 milions de facturació i que havia tingut un paper destacat al sector de la distribució majorista a Espanya gràcies a marques com Gros Mercat, nascuda el 1974 com cash & carry i a les seves franquícies. Van ser els tres germans -Ramon, Amadeu i Josep Miquel- els que van heretar el negoci fundat pel seu pare, Pere Miquel, el 1925 i que està complint el seu centenari. Óscar Pierre, fundador de Glovo, és net de Ramon Miquel.
En aquella operació, la més important en què participava una empresa d’alimentació xinesa a Europa amb l’objectiu d’expandir-se pel continent, va col·laborar com a intermediari Juan Antonio Samaranch Salisachs, fill de qui va ser president del COI Juan Antonio Samaranch, a través del banc d’inversió GBS, amb importants llaços amb el país asiàtic. La xifra que es maneja d’aquella venda són 110 milions d’euros, que van poder multiplicar-se per dos amb la venda a Coop. De la mà d’aquests, el futur sembla més que estable.
COOP i el poder cooperatiu suís
Darrere de Transgourmet es troba un dels dos gegants cooperatius suïssos: Coop; l’altre és Migros. Al país helvètic, el pes d’aquestes societats -n’hi ha fins a 8.000- ha sigut fonamental per al desenvolupament de la història econòmica i política del país, des de la construcció d’habitatges fins a la venda de gairebé tota mena de productes o serveis bancaris. L’origen està en les unions locals de grups de pagesos que van començar a crear associacions de pa i fruita a principis del segle XIX, que van seguir unions d’artesans i d’altres treballadors, incloent-hi agents bancaris. A Zúric, considerada la ciutat amb la qualitat de vida més alta del món i una de les més cares, una de cada cinc habitatges és propietat d’una cooperativa.
Coop, amb 2,6 milions de cooperativistes i 160 anys d’història, va facturar l’any passat 37.350 milions d’euros al canvi i va guanyar 626 milions. Els recursos propis s’eleven fins a 13.500 milions. Dona ocupació a 97.000 persones, de les quals 60.678 són a Suïssa, on té 2.418 establiments i l’empresa productora de carn Bell Food. Amb seu a Basilea, és resultat de la fusió al llarg de la història de diferents cooperatives cantonals que avui es divideixen en sis consells regionals representats pels clients cooperativistes que elegeixen els membres de l’assemblea nacional. Aquests últims decideixen qui forma part del consell d’Administració, que es troba a la cúspide la piràmide. Format per 10 persones, el presideix un membre històric del grup, Joos Sutter, i un comitè executiu format per set persones liderat per Philipp Wyss que exerceix de CEO (chief executive officer). Es dona la circumstància que Sutter ocupa la presidència executiva de Transgourmet, compartint els dos càrrecs.
Amb una vintena de filials, entre els productes i serveis que ven Coop als suïssos, a més d’alimentació i begudes, hi ha joieria, perfums, electrònica, rellotges, agència de viatges, gimnasos i clíniques especialitzades. L’estructura organitzativa és federal, com el país, cosa que permet a Transgourmet, l’àrea internacional de Coop, desenvolupar la seva pròpia estratègia que es trasllada, també, a cadascun dels set països on té presència. Amb 12.300 milions de vendes el 2024, una tercera part del grup, Espanya ocupa la quarta posició en xifra de negocis darrere d’Alemanya, Suïssa i França, per davant de Polònia, Romania i Àustria.
A diferència del que passa amb moltes filials de multinacionals, que solen aportar directius a l’àrea financera i de control, no hi ha ningú de la central a l’equip directiu espanyol. "Hi ha una llibertat total d’organització i estratègia, reunions amb els CEO dels set països trimestrals i una visita del president dues vegades l’any que s’afegeix a les reunions mensuals per videoconferència. Per departaments sí que hi ha reunions puntuals i periòdiques per veure possibles sinergies", explica Lluís Labairu.
