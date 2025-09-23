Empreses
Transgourmet aposta per la victòria de la botiga de proximitat
L'empresa amb seu a Vilamalla, hereva de Miquel Alimentació, vol duplicar la seva mida en 10 anys
Hoces del Júcar, a prop de la població de Jorquera (Albacete). A mig matí del 14 d’agost només hi havia dos vehicles a la carretera que voreja el riu. A part del que conduïa que firma aquest reportatge, una camioneta amb el logotip de Transgourmet, que s’havia de dirigir a algun dels restaurants i/o bars de la comarca per repartir aliments i begudes. La camioneta és una de les 315 que, de moment, es reparteixen bona part d’Espanya, per consolidar el lideratge en un sector altament competitiu: la distribució majorista de productes alimentaris.
Avui Transgourmet, abans GM Foods i, prèviament, Miquel Alimentació. Nascuda a Figueres el 1925, va arribar a convertir-se en l’empresa més gran per facturació de la província i representant d’una de les sagues familiars més reconegudes de Catalunya. El 2015, la família Miquel la va vendre al grup xinès Bright Foods. El 7 de maig de 2021, enmig de la pandèmia, l’empresa xinesa va traspassar la seva aventura a Espanya a la suïssa Transgourmet, filial de la segona cooperativa més gran d’aquest país: Coop. El 2024 va tancar amb una xifra de negocis de 1.236 milions i un ebit (benefici abans d’interessos i impostos) de 40 milions.
Des del 2015, han sigut 10 anys tumultuosos que ha viscut molt de prop Lluís Labairu (el Morell, Tarragona, 1961), director general des de l’octubre del 2019. Labairu es va incorporar a l’actual Transgourmet com a director executiu d’operacions el 2008 procedent d’una llarga carrera al sector de la distribució a Espanya. Un negoci que va viure des de petit, ja que en la seva família tenien una botiga de 80 metres quadrats de conveniència a Reus. Per a ell i el seu equip (la seva mà dreta és Silvia Otero, directora corporativa), el desafiament va ser gestionar els traspassos accionarials i definir una nova estratègia per salvar el negoci.
"Teníem un model esgotat. Era qüestió de temps que tinguéssim un problema de tresoreria"
Labairu no és ambigu en recordar la situació cap a on es dirigia l’empresa a principis de dècada: "Teníem un model esgotat. Era qüestió de temps que tinguéssim un problema de tresoreria i el pas de positiu a negatiu -aquest és un sector on obtenir marges del 2% ja és un èxit- és molt ràpid".
Aprofitar la pandèmia
Reconeix que va aprofitar la conjuntura de la pandèmia (l’accionista xinès es va quedar al seu territori sense sortir i amb prou feines intervenir) per tirar endavant el canvi i, a més, iniciar el procés de venda de l’empresa al grup suís, que va acceptar el pla de negoci que els va presentar després de comprar. "Com el burro que dona voltes sense parar al voltant de la nòria fins que un dia desapareix l’aigua, moltes empreses desapareixen perquè converteixen la rutina com a hàbit de generació de negoci. Mentrestant, va canviant la societat i les seves necessitats i, quan s’adonen que l’escenari ha canviat, ja no són a temps de canviar. Les empreses s’han d’enfrontar als canvis mentre aquest es pot pagar", explica.
Primer de tot, dedicar-se a repartir aliments i begudes, prèvia compra a proveïdors, a canals de distribució minoristes, bars i restaurants, no sembla ser el negoci més sexi del món. Quin n’és l’atractiu?
El director general explica com els hàbits socials i de consum canvien cada vegada més ràpid. I allà és on es genera l’oportunitat. Transgourmet ven, gairebé a parts iguals, en dos canals diferents: retail (distribuïdors) i Horeca (hotels, restaurants i càtering). Històricament, mentre desenvolupava els seus centres de repartiment, plataformes logístiques i distribuïdores cash & carry per als seus clients, també va impulsar les seves franquícies a peu de carrer: Suma, Proxim i Spar.
Si el món dels colmados i els petits supermercats van patir amb la irrupció dels grans hipermercats i súpers a partir dels anys noranta del segle passat, la truita es podria estar girant actualment. Un majorista com Transgourmet es va centrar massa en aquells clients, venent grans partides de productes secs i begudes a preu, però perdent rendibilitat gota a gota. Decideix deixar de vendre aquestes grans partides, cosa que va suposar perdre 50 milions en vendes. "A partir del 2019 decidim que el futur no anava per allà, que estaven canviant els hàbits de consum i que el supermercat de proximitat i conveniència, junt amb el servei, seria el primer factor de compra", explica.
Divideix aquests clients en quatre àrees: oficines, residencial, escoles i turisme. "Cada superfície -una mitjana de 200 metres quadrats- ha d’especialitzar-se en productes diferents, fixant-se en el client final". Així, a les zones residencials abunda més el producte fresc i en les turístiques, aquell que es pot portar fora i els refrescos freds.
S’hi va afegir un factor que ningú s’esperava: "L’expansió de la franquícia d’alimentació es va produir gràcies als tancaments de les sucursals bancàries", explica. Hi va haver una reconversió de l’espai que Transgourmet va aprofitar, obrint una mitjana de 60 franquícies a l’any. Una xifra, explica Labairu, amb la qual se sent satisfet per poder proveir amb les seves plataformes logístiques. Regions pendents? Galícia i Extremadura. Preu de la franquícia? Des de 50.000 euros, si l’espai té ja les infraestructures mínimes fins a 400.000 euros depenent de la superfície del local.
"L’hipermercat acabarà morint, i tot aquest consum tornarà a anar a l’establiment de proximitat"
Labairu és taxatiu: "L’hipermercat acabarà morint, i tot aquest consum acabarà anant a l’establiment de proximitat. Un moviment invers al que va passar fa anys. Fins i tot als afores, els suburbis, tindran espai per a aquestes botigues quan comenci a subministrar-se l’alimentació adequada. N’hi ha prou amb veure l’explosió de les empreses de repartiment a domicili per portar el menjar a casa". El director general de Transgourmet a Espanya considera que en un sector atomitzat i creixent encara els queda molt per fer aquestes botigues per renovar-se: "Aquestes botigues han d’anar renovant-se per poder fer front a la nova demanda. Farà falta inversió, assortiments nous i equips de formadors". A part de les 777 franquícies que tenia abans de l’estiu, Transgourmet serveix a 2.352 botigues independents.
Valor del bar i el restaurant
Si hi va haver un canvi de rumb en retail un altre tant va passar en l’altra línia de negoci, Horeca, on es preveu el creixement futur més gran. De servir a grans cadenes de begudes i productes secs, es va ampliar la gamma amb celler de vins i també frescos des dels cash & carry per arribar al màxim nombre de restaurants i bars. Labairu explica com la propietat suïssa, ben coneixedora d’Espanya, entén l’oportunitat de negoci que suposa tenir un país amb, depenent de la font, uns 300.000 llocs que donen menjar i que té la densitat de bars més gran per habitant del món (un per cada 175 persones).
El mercat Horeca mou al voltant dels 23.000 milions en poder de compra. Transgourmet va tancar una plataforma gegant logística que tenia a Madrid per invertir en 70 plataformes de proximitat més petites. Els seus pròxims projectes: una plataforma a Mercabarna, entre d’altres.
"L’hoteler decideix si ve a buscar la mercaderia als nostres C&C o si la hi portem nosaltres amb les nostres camionetes", afegeix. A Espanya hi ha 3.500 distribuïdors a aquest canal, hereus d’aquelles empreses que van néixer amb les begudes carbonitzades. "Tenim capacitat de vendre tres vegades més amb els equips de vendes que tenim. Representaria passar de 150 a 450 milions", aposta. Per a això, reflexiona, és necessari ser puntual i assegurar el subministrament del producte quan toca.
Per al conjunt de Transgourmet a Espanya, prefereix ser prudent. "Créixer en vendes en un món on vendràs restaurant a restaurant, amb vendes mitjanes de 6.000 euros, no és tan fàcil, tot i que m’agradaria doblar la facturació en un període de 10 anys". Per a Labairu el més important és haver recuperat el negoci. De ser la pitjor de les set filials de Transgourmet, indica, avui és ja a la meitat en resultat operatiu, amb un ebitda lleugerament superior a 60 milions i amb la possibilitat de superar les vendes del 2022 a partir, sinó d’aquest any, del pròxim. Les inversions previstes arriben als 45 milions anuals, mantenint al voltant d’un 85% de l’ebitda.
Què el preocupa, més enllà de la incertesa geopolítica? La crispació a Espanya, que no arribi a la societat, "m’amoïna. Si afecta el turisme, ens mata. És el principal element de riquesa. El turisme vol tranquil·litat. I espero que el nivell econòmic no baixi".
I l’accionista, com veu Espanya? Els primers anys estaven preocupats pel "problema català" i després per la "guerra política". Segueix: "Al final, s’adonen que és l’estat normal del país i que la vida flueix en la societat amb molta més normalitat". I més enllà d’això: la burocràcia que alenteix i dificulta la tramitació de llicències i permisos per construir i crear ocupació. "No entenen la lentitud de l’administració pública, que estiguin tan tranquils".
