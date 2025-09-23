Economia
Els hotels continuen batent rècords i allotgen més de 2,7 milions de clients a l'agost, gairebé un 3% més que fa un any
Les pernoctacions baixen lleugerament i els preus s'encareixen un 1,5%, la menor pujada de l'Estat
Els hotels catalans continuen batent rècords aquest 2025 i han tancat el millor agost de la sèrie històrica en clients allotjats, segons les dades de conjuntura hotelera publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els establiments de Catalunya van rebre 2.723.647 clients, xifra que suposa un 2,96% més de persones que l'any anterior (2.645.423). Les pernoctacions, però, van baixar un 0,96%, fins a les 8.814.586. Pel que fa als preus, van augmentar un 1,5% respecte de l'any passat, però, tot i això, Catalunya va ser la comunitat autònoma que va registrar un encariment menys pronunciat de l'Estat, que contrasta amb les pujades de preu observades a Madrid (+12,2%) i per sota de la mitjana espanyola (+5,8%).
En plena temporada alta del turisme, els hotels van tancar l'agost amb el nombre més elevat de visitants allotjats des de principis d'any. Del total, més d'1,8 milions van ser estrangers i 921.258 residents a l'Estat.
Destaca, també, que Catalunya encadena cinc mesos consecutius amb màxims mensuals. De fet, aquest 2025 s'han assolit xifres històriques en tots els mesos excepte al març. En global, entre gener i agost els hotels catalans han rebut 15,7 milions de clients.
Novament, Catalunya es va situar entre els destins preferits de l'Estat i va concentrar un 14,2% de les pernoctacions de residents, només per darrere d'Andalusia (24%) i un 20,6% de les pernoctacions dels no residents, superada per les Balears amb una quota del 34%. Si s'observen els punts turístics, ressalta que Barcelona va mantenir el lideratge, amb més de 2,1 milions de nits.
Pel que fa als preus, la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) va ser de 146,28 euros, per sota de la mitjana de l'Estat (155,72 euros) i l'ingrés mitjà diari per habitació disponible (RevPAR) de 124,42 euros, menys d'un euro per sota de la mitjana. Aquests es consideren els dos indicadors bàsics de la rendibilitat del sector hoteler.
Per demarcacions, Barcelona va concentrar més de la meitat del total de visitants (1,42 milions), un 6,1% més que fa un any. Girona va rebre'n 672.163, un 2,06% anual més; Tarragona 503.378, un 4,53% menys; i Lleida 125.749, un 5,78% més.
A l'Estat, l'agost va tancar amb més de 13,8 milions de persones allotjades en hotels, un 1,5% anual més; i 48,1 milions de pernoctacions, un 0,9% anual més.
