Empresa
Giropes amplia la seva capacitat logística amb una nova nau de 2.000 m² a Vilamalla
La instal·lació permetrà optimitzar la gestió de comandes, reduir terminis d’entrega i augmentar la disponibilitat de productes en estoc
L’empresa Giropes, especialitzada en solucions de pesatge, ha inaugurat una nova nau logística de 2.000 metres quadrats al Polígon Empordà Internacional per reforçar el seu creixement i millorar el servei a clients d’arreu del món.
La instal·lació, equipada amb àmplies zones d’emmagatzematge i àrees específiques per a la preparació de comandes, permetrà optimitzar la gestió de comandes, reduir terminis d’entrega i augmentar la disponibilitat de productes en estoc. L’espai també integra les oficines de l’equip de logística, fet que contribuirà a agilitzar processos i incrementar la capacitat de distribució.
Segons el CEO de l’empresa, Cèsar Hugas, aquesta aposta és “una fita clau en l’evolució de Giropes”, ja que amplia l’abast de la firma i enforteix el seu compromís amb la innovació i la qualitat del servei.
Amb aquesta inversió estratègica, Giropes consolida la seva posició com a referent internacional en el sector i reafirma el seu lema corporatiu: “Innovating with precision. Creating with vision”.
