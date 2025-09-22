Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Giropes amplia la seva capacitat logística amb una nova nau de 2.000 m² a Vilamalla

La instal·lació permetrà optimitzar la gestió de comandes, reduir terminis d’entrega i augmentar la disponibilitat de productes en estoc

Façana exterior de la nau de Giropes a Vilamalla.

Façana exterior de la nau de Giropes a Vilamalla. / Giropes

Redacció

Vilamalla

L’empresa Giropes, especialitzada en solucions de pesatge, ha inaugurat una nova nau logística de 2.000 metres quadrats al Polígon Empordà Internacional per reforçar el seu creixement i millorar el servei a clients d’arreu del món.

La instal·lació, equipada amb àmplies zones d’emmagatzematge i àrees específiques per a la preparació de comandes, permetrà optimitzar la gestió de comandes, reduir terminis d’entrega i augmentar la disponibilitat de productes en estoc. L’espai també integra les oficines de l’equip de logística, fet que contribuirà a agilitzar processos i incrementar la capacitat de distribució.

Segons el CEO de l’empresa, Cèsar Hugas, aquesta aposta és “una fita clau en l’evolució de Giropes”, ja que amplia l’abast de la firma i enforteix el seu compromís amb la innovació i la qualitat del servei.

Amb aquesta inversió estratègica, Giropes consolida la seva posició com a referent internacional en el sector i reafirma el seu lema corporatiu: “Innovating with precision. Creating with vision”.

