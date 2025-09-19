Turisme
El turisme s’accelera des del final de la pandèmia
D. N.
La planificació del futur dels aeroports parteix d’un volum de trànsit molt superior al que es preveia fa uns anys, a causa de l’acceleració del turisme que s’ha produït des del final de la pandèmia. L’any passat, el conjunt de la xarxa d’Aena a Espanya va tancar l’exercici amb més de 309 milions de passatgers i un increment del 9,2% sobre les xifres de l’exercici anterior. És un creixement que ha continuat aquest any, tot i que a un ritme una mica més pausat, ja que fins al mes d’agost s’havien comptabilitzat 216 milions de passatgers, un 4,1% més que en els vuit primers mesos del 2024.
El mateix president d’Aena, Maurici Lucena, va fer referència aquest dijous a aquesta qüestió. "La força impetuosa del trànsit després de la pandèmia ens va sorprendre a tots i aquesta força ha col·locat nombrosos aeroports a prop de la seva capacitat tècnica màxima teòrica, essencialment els dos grans hubs –el Prat i Barajas– i els grans aeroports turístics", va assenyalar, abans d’admetre que alguns d’aquests estan "una mica abarrotats".
Per això va defensar la posada en marxa d’"una nova onada inversora que no té precedents en les últimes dècades, però que el sistema necessita". A més, va insistir que aquestes inversions es basen en criteris "tècnics" i regulats per una de les normatives més exigents del món.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments trenca el silenci a 'Salvados
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Demanen vuit anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove en patinet a Empuriabrava
- Veïns d'Empuriabrava alerten que 'la Marina continua amb les mancances de sempre o pitjors
- Detenen 'in fraganti' un home que havia entrat a robar en un concessionari de cotxes a Figueres
- A la Jonquera, trenquem moltes ràtios