El turisme s’accelera des del final de la pandèmia

El president d'Aena, Maurici Lucena.

La planificació del futur dels aeroports parteix d’un volum de trànsit molt superior al que es preveia fa uns anys, a causa de l’acceleració del turisme que s’ha produït des del final de la pandèmia. L’any passat, el conjunt de la xarxa d’Aena a Espanya va tancar l’exercici amb més de 309 milions de passatgers i un increment del 9,2% sobre les xifres de l’exercici anterior. És un creixement que ha continuat aquest any, tot i que a un ritme una mica més pausat, ja que fins al mes d’agost s’havien comptabilitzat 216 milions de passatgers, un 4,1% més que en els vuit primers mesos del 2024.

El mateix president d’Aena, Maurici Lucena, va fer referència aquest dijous a aquesta qüestió. "La força impetuosa del trànsit després de la pandèmia ens va sorprendre a tots i aquesta força ha col·locat nombrosos aeroports a prop de la seva capacitat tècnica màxima teòrica, essencialment els dos grans hubs –el Prat i Barajas– i els grans aeroports turístics", va assenyalar, abans d’admetre que alguns d’aquests estan "una mica abarrotats".

Per això va defensar la posada en marxa d’"una nova onada inversora que no té precedents en les últimes dècades, però que el sistema necessita". A més, va insistir que aquestes inversions es basen en criteris "tècnics" i regulats per una de les normatives més exigents del món.

