Baròmetre
L'habitatge desencadena una fractura social: és la principal preocupació de la meitat dels que viuen de lloguer
Només un de cada quatre han abandonat la llar familiar amb els seus propis recursos
Gabriel Santamarina
El problema de s'habitatge s’ha convertit clarament en un problema de país i de ruptura social. Així ho demostra un nou estudi, en aquest cas el segon baròmetre elaborat per GAD3 i Consell General de l’Arquitectura Tècnica, presentat aquest dijous al Senat, que, entre les seves grans conclusions, posa sobre la taula que aquesta és una de les dues principals preocupacions per al 42% delsespanyols, percentatge que ascendeix fins al 52% entre els que viuen de lloguer.
L'habitatge es cola com una inquietud de més rellevància que la sanitat, l’atur, la política, els problemes econòmics o el medi ambient, tot i que en més percentatge entre aquells que han d’afrontar el pagament d’un arrendament (52%) o no s’han independitzat (41%) que entre els que ja són propietaris (40%). Segons l’esmentat informe, prop del 20% de la població va necessitar suport econòmic familiar per emancipar-se, xifra que ascendeix al 36% entre els menors de 30 anys; mentre només un de cada quatre han abandonat la llar familiar amb els seus propis recursos. El 60% dels que tenen intenció de comprar o llogar estarien disposats a canviar de municipi, percentatge que ascendeix al 67% entre els menors de 30 anys, el doble dels disposats a canviar de comunitat autònoma.
I és que, malgrat la preponderància del lloguer, la realitat és que els espanyols prefereixen la compra: el nombre d’aquells que pretenen comprar una casa d’obra nova o de segona mà en els pròxims cinc anys triplica el nombre d’aquells que buscaran un pis de lloguer. També existeix la problemàtica de la qualitat entre els que compren: un 13% va detectar problemes estructurals greus, més d’un 50% deficiències en instal·lacions, acabats o necessitat de reparacions i només un 22% va contractar un tècnic o va sol·licitar garanties addicionals al venedor.
Salut mental a l'habitatge
Segons GAD3 i el CGATE, un de cada quatre enquestats ha sentit estrès o ansietat durant la recerca d'habitatge, mentre que prop del 20% manifesta haver tingut por de perdre casa seva actual o haver patit episodis de depressió, en un context en què més de la meitat de la població associa el seu habitatge amb protecció i descans i el 44% la considera un dret fonamental.
«El gran repte de les societats occidentals avui es diu habitatge. De poc serveix crear ocupació o garantir serveis públics si els nostres joves no poden ni tan sols formar una llar. Sense habitatge no hi ha veritable benestar, ni feina estable, ni salut que se sostingui. Per això, la perspectiva de l'habitatge ha d’impregnar i travessar totes les decisions públiques i empresarials», assegura Narciso Michavila, president de GAD3.
Prop del 40% de la població ha patit en els últims anys un augment en el preu del lloguer o la hipoteca, percentatge que ascendeix fins al 50% entre els menors de 30 anys, dels quals el 40% assegura haver hagut de compartir pis per motius econòmics, mentre un 32% ha hagut de tornar a viure a casa dels seus pares. D’altra banda, prop d’un de cada quatre enquestats creu que l’habitatge afecta negativament el seu benestar.
