Economia
Hipra preveu projectes per més de 500 milions d'euros al nou Campus d'Aiguaviva
El complex, de 114.000 m², triplica la capacitat d’R+D i generarà més de 1.000 llocs de treball quan estigui completament operatiu
Hipra ha inaugurat aquest dijous el nou Campus d’Aiguaviva, concebut com un dels principals hubs biotecnològics d’Europa. El complex és una extensió de la seu central d’Amer i es projecta sobre 114.000 metres quadrats de sòl industrial. Quan estigui plenament operatiu, la companyia calcula que hi treballaran més de mil professionals de manera directa i uns dos mil d’indirectes. A més, el campus té una inversió material, edificis i intfaestructures bàsicament, prevista superior als 500 milions d’euros.
La primera fase ja està acabada i suma 28.000 metres quadrats construïts, repartits entre àrees de producció, recerca i espais corporatius. Dins d’aquesta superfície, 7.500 metres quadrats es destinen específicament a R+D, cosa que permet triplicar la capacitat actual de la companyia en aquest àmbit. Hipra destaca que aquest nou espai s’ha concebut com a centre d’excel·lència internacional per desenvolupar solucions biotecnològiques amb impacte en la salut global.
Entre les noves instal·lacions hi ha l’edifici d’R+D, amb 7.500 metres quadrats per a recerca en salut animal i humana, i l’edifici Business and Technology, de quatre plantes i 8.000 metres quadrats, destinat a la fabricació de dispositius mèdics i amb oficines, centre de dades i sales de reunions. També hi ha la unitat de Cultius Bacterians 6, amb 5.570 metres quadrats i nivell de bioseguretat BSL2+, equipada amb fermentadors i bioreactors de fins a 2.000 litres, centrífugues i sistemes de filtració per produir antígens i proteïnes recombinants. La unitat Plataforma de Cultius Cel·lulars 1, amb 4.285 metres quadrats i encara en fase d’equipament, completarà el cicle amb la fabricació d’antígens, proteïnes recombinants i anticossos monoclonals per a salut humana.
En conjunt, aquestes dues unitats de cultius bacterians i cel·lulars sumen més de 9.000 metres quadrats dedicats a la fabricació de productes biològics. El campus inclou també edificis auxiliars de serveis, energia i tractament d’aigües, tots ells dissenyats sota criteris d’eficiència, escalabilitat i sostenibilitat.
Un dels eixos del projecte és precisament la sostenibilitat. Les instal·lacions disposen de sistemes avançats d’eficiència energètica i hídrica, com la xarxa centralitzada de District Heating and Cooling i la recuperació d’aigües pluvials. Segons la companyia, aquestes mesures permetran reduir el consum de recursos i la petjada de carboni del complex, alineant-lo amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
El nou campus ja acull més de 400 professionals i està dissenyat per ser un pol d’atracció de perfils científics, tecnològics i industrials. Hipra explica que vol atreure talent internacional, consolidar el local i el nacional, i obrir oportunitats tant a joves com a perfils sèniors, amb la intenció de créixer en diversitat. La previsió és que el conjunt arribi a superar els 1.000 treballadors directes i els 2.000 d’indirectes.
Actualment Hipra té una plantilla de més de 2.700 persones repartides entre la província de Girona i 40 filials internacionals. La companyia és la cinquena del món en el camp de les vacunes per a salut animal i ha apostat també per la salut humana. El març del 2023 va aconseguir l’autorització europea de la seva vacuna contra la covid-19 basada en proteïna recombinant, una de les dues úniques d’aquest tipus al món. A més, treballa en vacunes contra el virus respiratori sincicial i contra el West Nile.
L’empresa també ha posat en marxa aquest any la divisió Hipra Biotech Services, especialitzada en serveis de fabricació per a tercers, i continua ampliant el seu portafoli. Disposa de 108 vacunes registrades, té més de 35 projectes innovadors en curs i compta amb equips especialitzats en més de 300 patògens que afecten persones i animals. Tot plegat, amb una cadena de valor completament integrada, que va de la recerca i desenvolupament fins a la fabricació i la distribució.
L’acte d’inauguració d’aquest dijous ha reunit diverses autoritats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, han acompanyat els directius de la companyia en la posada en marxa del nou complex. En el seu parlament, el president i conseller delegat d’Hipra, David Nogareda, ha subratllat que el campus “marca un mite en la història de la companyia i en la manera d’entendre la biotecnologia del segle XXI”. Ha recordat la trajectòria de l’empresa en salut animal i el pas cap a la salut humana arran de la pandèmia, i ha destacat que el nou complex tindrà “una inversió material prevista superior als 500 milions d’euros” i la incorporació d’“al voltant de mil nous professionals altament qualificats”. Segons Nogareda, “la salut necessita anticipació, no improvisació” i Hipra vol “contribuir a una Europa més resilient capaç de respondre amb agilitat davant futures crisis sanitàries”.
La directora d’R+D de la divisió de Salut Humana, Laura Ferrer, ha remarcat tres eixos del nou campus: inversió, talent i lideratge europeu. Ha explicat que Hipra destina més del 15% a recerca, té més de 20 vacunes registrades a l’Agència Europea del Medicament i que el complex “no és només una instal·lació d’avantguarda, sinó un compromís de llarg termini amb la ciència rigorosa, la salut global i el progrés compartit”.
El ministre Jordi Hereu ha qualificat Hipra de “gran empresa exportadora” i ha assegurat que el campus “és un signe que Europa té futur”. Ha vinculat la inauguració amb l’estratègia industrial farmacèutica europea i amb projectes europeus, que busquen garantir la fabricació de vacunes i la resiliència sanitària davant possibles emergències. També ha afirmat que Hipra ha de tenir un paper dins la nova reserva estratègica de producció industrial que impulsa el govern espanyol.
Finalment, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que el campus és “la confirmació de l’èxit d’un projecte empresarial” i ha recordat la col·laboració de la companyia en el desenvolupament d’una vacuna contra la covid-19 quan ell era ministre de Sanitat. Illa ha defensat que Catalunya ha de ser “més ambiciosa” i tenir “voluntat d’impacte mundial” en el camp de la ciència i la biotecnologia.
