Gonzalo Bernardos adverteix del "festival" immobiliari que ve: "L'habitatge de compra es posarà molt car..."
L'economista i professor sosté que la baixada dels tipus d'interès incidirà en el preu dels pisos
Pedro Sanjuán
El pòdcast 'Monopoly Immobiliari' d'Enric Jiménez ha entrevistat recentment a Gonzalo Bernardos, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor universitari. L'economista és conegut per ser un tertulià habitual en mitjans de comunicació.
Aquest pòdcast proposa un espai per parlar d'inversions immobiliàries i del sector immobiliari i Bernardos ha respost a diferents qüestions, com per exemple, què esperar del mercat immobiliari, si pujaran el preu dels habitatges, la possibilitat d'una bombolla immobiliària o com hauria de ser la intervenció del govern, entre d'altres.
El joc que t'ensenya molt sobre inversions
Jiménez, per començar l'entrevista, li ha preguntat pel conegut joc 'Monopoly', que pensa que pot ser una manera d'aprendre sobre inversions. Bernardos explica que la seva estratègia sempre ha estat apostar per "les caselles cares". L'economista ha revelat que les estacions -que tothom compra per guanys a curt termini- són la pitjor opció i és preferible evitar-les. "Són temes de paciència", diu Bernardos.
Què passarà amb el preu de l'habitatge de lloguer?
El professor no s'ha mossegat la llengua per assenyalar al Govern com a col·laborador directe que el mercat de lloguer s'hagi desfet. "El propietari té pànic immobiliari i el que fa és no posar més habitatges en lloguer", ha dit Bernardos en l'episodi. Considera que la Llei d'Habitatge "és una llei populista" de Sumar.
Ha assegurat que estem davant del "major desnivell de la demanda respecte a l'oferta". Això s'ha donat, explica, perquè hi ha un excés de demanda "bestial" i l'oferta està lluny d'arribar al nivell pretès.
Per tant, Bernardos ha argumentat que si partim d'aquesta base ningú es planteja el lloguer com una opció per a tota la vida. I ha subratllat la diferència clara entre un lloguer i un usdefruit: "No ens confonguem, no és el mateix".
Motius de compra massiva d'habitatges el 2025
Segons l'economista aquestes són les causes per les quals la gent comprarà massivament habitatges aquest any:
No es valora el lloguer com una opció.
- Els bancs donaran molt més crèdit perquè guanyaran menys per cada euro prestat.
- Els tipus d'interès baixaran.
- Els estrangers seguiran comprant, cada cop més.
- Molta gent entrarà a comprar conduïts per titulars com "torna la bombolla immobiliària".
Bernardos ha assegurat que aquest any és "excepcional" donades aquestes característiques. Tots aquells que estiguin en el mercat hipotecari i immobiliari estaran en un "festival". És per això que "l'habitatge de propietat es posarà molt car" i "al Govern se li posaran els pèls de punta", ha manifestat.
"No hi haurà bombolla immobiliària el 2025"
L'economista ha volgut desmentir mites en qüestionar-li sobre la possible bombolla immobiliària: "No la va crear una gran oferta d'habitatges". Bernardos ha argumentat que perquè això succeeixi els bancs s'haurien de passar molt prestant crèdit i, a més, hauria d'haver-hi una crisi econòmica, que, segons la seva perspectiva, és impossible tenint en compte que **"el 2025 creixerem un 3%". "**No hi haurà bombolla immobiliària" aquest any, ha sentenciat.
Gonzalo Bernardos també ha sol·licitat al Govern que creï unitats especials de gestió de rehabilitació del sòl i que facin alguna cosa per solucionar el mercat immobiliari, "que no estan fent res", ha valorat en el pòdcast.
