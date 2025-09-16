Aires de Verema: l’experiència enoturística que connecta amb l’essència de l’Empordà
El 4 d’octubre, viu la verema a Perelada amb una jornada d’enoturisme, gastronomia local i experiències per a tots els públics
Hi ha moments de l’any en què el paisatge sembla respirar d’una altra manera. L’aire s’omple d’aromes intensos, la llum acaricia els ceps i la terra ens recorda els nostres orígens. La verema és un d’aquests instants. A Perelada, aquest ritual es viu amb la passió dels que entenen que fer vi és molt més que collir raïm: és una manera de viure la cultura, el territori i les persones. D’aquí neix Aires de Verema, una cita que s’ha convertit, en molt poc temps, en una experiència imprescindible per als amants del vi, les famílies i els viatgers amb esperit curiós.
Un festival del vi a la Costa Brava per a tots els públics
L’esdeveniment se celebrarà el 4 d’octubre, de 10 del matí a 7 del vespre, als jardins del celler Perelada. Durant tot el dia, els visitants podran gaudir de tastos comentats per enòlegs i sommeliers, descobrir vins de finca i vins en procés d’elaboració, degustar plats de quilòmetre zero preparats pels xefs del Celler 1923 o propostes variades en l’àrea de food truks i parades gastronòmiques. També deixar-se endur per la música en viu que amenitzarà l’espai.
El festival compta també amb un market de productes de proximitat, i una àrea familiar amb tallers, jocs i activitats perquè els més petits connectin amb el món de la vinya i la natura. És, doncs, una proposta pensada per a tots els públics: des de gourmets i enòfils fins a famílies amb infants o viatgers amb ganes d’autenticitat.
Perelada: Un celler sostenible i referent en enoturisme
El marc no podria ser més adequat. El festival té lloc al nou celler de Perelada, inaugurat el 2022, que va esdevenir el primer celler d’Europa a obtenir el certificat LEED Gold per edificació sostenible. Més que una construcció, és un projecte arquitectònic que reflecteix el compromís amb el paisatge, l’eficiència energètica i el respecte pel territori. Aquest mateix esperit impregna tota l’experiència d’Aires de Verema, que posa en valor la tradició vitivinícola amb una mirada contemporània i responsable.
Visites i experiències enoturístiques tot l’any a la Costa Brava
Tot i que Aires de Verema és un dels grans moments del calendari, Perelada ofereix activitats enoturístiques durant tot l’any. Visites guiades, tastos personalitzats, experiències gastronòmiques i passejades per vinyes formen part d’una oferta que busca desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava i oferir alternatives de qualitat a un públic cada vegada més exigent i interessat en experiències significatives.
Tot això passa en un lloc que no és qualsevol celler. Perelada és avui un referent d’enoturisme d’alta qualitat a Europa. Amb més de 25.000 visitants anuals i una presència destacada al rànquing World’s Best Vineyards, el projecte va molt més enllà de l’elaboració de vins: posa en valor el patrimoni, l’arquitectura, la sostenibilitat i la cultura del territori. El nou celler, inaugurat el 2022, és el primer d’Europa amb el certificat LEED Gold en edificació sostenible. Una distinció que no només reconeix la seva eficiència energètica, sinó una voluntat profunda de respectar i cuidar l’entorn.
Aquest compromís s’estén durant tot l’any amb una oferta d’enoturisme actiu i diversificat, que inclou tastos premium, visites a mida, maridatges amb paisatge i activitats culturals tant a Finca Garbet com al Celler. Una proposta que desestacionalitza el turisme i fidelitza aquells que busquen alguna cosa més que sol i platja: experiències autèntiques, memorables, humanes.
Viu Aires de Verema 2025 amb els cinc sentits: Inscriu-te
Amb tot, Aires de Verema és més que una activitat: és una manera de viure l’Empordà amb els cinc sentits, en un entorn que conjuga patrimoni, paisatge, sostenibilitat i acollida. Les entrades per a aquesta edició ja són a la venda i les places per les activitats enoturístiques son limitades. Reserva ara la teva entrada i viu una experiència enoturística autèntica a Perelada.
