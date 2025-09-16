Carlos Galán, expert en inversió: "Comprar una casa a la platja o a la muntanya és un dels majors errors que pots cometre"
Tenir una casa a la platja o a la muntanya per passar-hi les vacances és un desig que molts comparteixen.
Pedro Sanjuán
A Espanya hi ha gairebé 3 milions de llars amb una segona residència, segons va analitzar el 2024 el departament d’Inmobiliarias Encuentro, basant-se en dades de l’Institut Nacional d’Estadística. D’aquestes, gairebé 1,2 milions hi passen 60 dies o més a l’any.
"És un error financer"
No obstant això, hi ha veus que assenyalen que, des del punt de vista financer, aquesta no és la millor opció. Carlos Galán, expert en inversions, defensa la seva postura al compte @libertad_inmobiliaria.
"Comprar una casa a la platja o a la muntanya és un dels majors errors que podries cometre. Pot ser un dels teus grans somnis, però és un error financer", adverteix.
Per a molts espanyols, les segones residències no són només un lloc d’escapada, també són una inversió a llarg termini i una part essencial del patrimoni familiar.
"Inversions molt més rendibles"
Galán explica que la quantitat que es destina a una segona residència és diners que podrien utilitzar-se en inversions més rendibles.
"Si compres un habitatge de 150.000 euros i tens en compte totes les despeses que comporta, veuràs que cada dia que hi vas et surt per entre 200 i 300 euros. I el pitjor de tot no és només gastar aquests diners, sinó que no els podràs utilitzar per fer inversions molt més rendibles."
Per això, l’economista posa el seu exemple:
"Què faig jo? No compro la vivenda on visc ni l’apartament de la platja, sinó que faig inversions rendibles en altres habitatges que llogo. Amb el benefici que obtinc, vaig quan vull a un hotel o a un apartament. No he d’amortitzar res ni estic obligat a estar sempre al mateix lloc."
"Recorda que no és bo deixar-se portar per l’ego a l’hora d’invertir, deixa de costat els sentiments i inverteix intel·ligentment", conclou Galán.
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- La Figueres dels 53.000 habitants
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- El judici per l'accident mortal d'un jove amb patinet a Empuriabrava comença aquest dimarts
- El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció a les persones sense llar i la gent gran en risc d'exclusió
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”