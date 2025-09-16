Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carlos Galán, expert en inversió: "Comprar una casa a la platja o a la muntanya és un dels majors errors que pots cometre"

Tenir una casa a la platja o a la muntanya per passar-hi les vacances és un desig que molts comparteixen.

Carlos Galán, expert en inversions.

Carlos Galán, expert en inversions. / YouTube/Tengo un plan

Pedro Sanjuán

Figueres

A Espanya hi ha gairebé 3 milions de llars amb una segona residència, segons va analitzar el 2024 el departament d’Inmobiliarias Encuentro, basant-se en dades de l’Institut Nacional d’Estadística. D’aquestes, gairebé 1,2 milions hi passen 60 dies o més a l’any.

"És un error financer"

No obstant això, hi ha veus que assenyalen que, des del punt de vista financer, aquesta no és la millor opció. Carlos Galán, expert en inversions, defensa la seva postura al compte @libertad_inmobiliaria.

"Comprar una casa a la platja o a la muntanya és un dels majors errors que podries cometre. Pot ser un dels teus grans somnis, però és un error financer", adverteix.

Per a molts espanyols, les segones residències no són només un lloc d’escapada, també són una inversió a llarg termini i una part essencial del patrimoni familiar.

"Inversions molt més rendibles"

Galán explica que la quantitat que es destina a una segona residència és diners que podrien utilitzar-se en inversions més rendibles.

"Si compres un habitatge de 150.000 euros i tens en compte totes les despeses que comporta, veuràs que cada dia que hi vas et surt per entre 200 i 300 euros. I el pitjor de tot no és només gastar aquests diners, sinó que no els podràs utilitzar per fer inversions molt més rendibles."

Per això, l’economista posa el seu exemple:

"Què faig jo? No compro la vivenda on visc ni l’apartament de la platja, sinó que faig inversions rendibles en altres habitatges que llogo. Amb el benefici que obtinc, vaig quan vull a un hotel o a un apartament. No he d’amortitzar res ni estic obligat a estar sempre al mateix lloc."

"Recorda que no és bo deixar-se portar per l’ego a l’hora d’invertir, deixa de costat els sentiments i inverteix intel·ligentment", conclou Galán.

TEMES

Tracking Pixel Contents