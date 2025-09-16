Economia
CaixaBank detecta una baixada de la despesa a Figueres aquest estiu
En canvi, al conjunt de la província de Girona, la despesa dels turistes amb targeta ha augmentat un 5% el segon quadrimestre, segons constaten els informes de CaixaBank i BBVA
Pau Cambronero
Dues de les principals entitats financeres, CaixaBank i BBVA, constaten un increment de la despesa a les comarques gironines aquest estiu. Les dades confirmen les xifres publicades recentment per l’Enquesta de Despesa Turística de l’INE, que situa la despesa mitjana per turista en 1.493 euros, amb un creixement anual del 4,4%. Per contra, si la situació s'analitza per localitats, l'escenari és diferent. I és que l’informe de CaixaBank, que analitza en detall quatre municipis (Blanes, Girona, Figueres i Lloret de Mar), assenyala que Figueres ha estat l’únic amb una trajectòria negativa.
Tot i un abril positiu amb un 4,3%, a partir del maig Figueres va començar a registrar un retrocés del -0,5%, que es va accentuar al juny amb un -2,7%, i va continuar en descens al juliol -0,3% i agost -0,9%. Fent que la capital altempordanesa se situés amb una tendència negativa respecte al 2024 i en comparació als altres municipis de la demarcació on s’ha fet l’estudi.
Blanes és el municipi que més destaca amb un increment del 14,3% a l’abril, molt per sobre de la mitjana espanyola, que va situar-se al 2,6%. Des d'aleshores i, després de Setmana Santa, els mesos van continuar sent positius amb 6,1% al maig, 7,8% al juny i 3,1% al juliol i 0,9% a l’agost.
Lloret ha seguit una trajectòria similar, amb un 11,3% a l’abril i un 11,2% al juny, i increments positius al maig, juliol i agost, superant la mitjana estatal i millorant les xifres de l’any anterior.
Girona ciutat, ha mantingut un comportament més moderat però estable. Els mesos d’abril i maig va registrar increments de l’1,7% al 3%, mentre que al juny i juliol l’avenç va ser més discret, amb variacions de l'1,7% i 2,3%, respectivament. A l’agost, la xifra es va situar lleugerament negativa amb un -0,1%, però en tot moment seguint la tendència general de la resta d’Espanya.
L’informe del BBVA
Segons l’informe del BBVA, la despesa total amb targetes o les transaccions en els TPV de l’entitat a la província de Girona van créixer un 5% entre maig i agost respecte al mateix període de 2024. Aquest increment situa la demarcació en nivells similars a la mitjana espanyola, on la despesa amb targeta també ha crescut a la majoria de les províncies, amb excepcions com Guipúscoa, les Balears, Ourense i Melilla. Tot i aquest creixement, l’informe assenyala que l’increment és més moderada que la registrada en els primers quatre mesos de l’any (de gener a abril), quan l’augment interanual va superar el 15%.
A més, l’informe analitza per separat la despesa que han fet els visitants estrangers i els turistes procedents d’altres províncies d’Espanya. Pel que fa als visitants internacionals, Girona ha aconseguit mantenir un petit creixement durant els mesos d’estiu, amb un augment de l'1-2% interanual. No obstant el poc increment, l’evolució és positiva i millora les dades enregistrades de destinacions espanyoles on normalment acumulen molt de turisme com Barcelona o les Illes Balears, que han disminuït la despesa estrangera respecte a l’any anterior.
Pel que fa al consum de turistes nacionals, segons l’informe, les províncies del nord d’Espanya han concentrat una part important de l’augment de viatgers i, Girona és una de les demarcacions que gràcies a aquest factor ha aconseguit crèixer interanualment.
Malgrat l’excepció de Figueres, tant en l’estudi global de la província fet pel BBVA, com el municipal de CaixaBank, s’extreu un major consum al territori respecte als mateixos mesos del 2024. Ara bé, tot i que s'ha incrementat la despesa, durant el juliol i l'agost s'ha mantingut un creixement més moderat que la resta dels mesos.
