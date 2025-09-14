Urtasun assegura que tornaran a negociar la reducció de la jornada laboral "el més ràpid possible"
El ministre de Cultura apunta que tenen la porta oberta a negociar amb Junts i que el debat "està guanyat" al carrer
Berta Artigas Fontàs (ACN)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una atenció als mitjans a Girona ha deixat clar que des de Sumar "no pararan" fins a aprovar la reducció de la jornada laboral al Congrés dels Diputats "pels dos milions de catalans i dotze milions d'espanyols" que se'n beneficiarien, i que ho faran "el més ràpid possible". Urtasun ha criticat els partits que hi han votat en contra, qualificat la seva decisió de "greu error" i destacant que és "un debat guanyat al carrer". Tot i el rebuig inicial de Junts, el ministre ha obert la porta a reprendre les negociacions amb el partit i "seure amb qui faci falta" per aprovar la mesura.
En una atenció als mitjans des del pont de Pedra de Girona, el ministre de cultura Ernest Urtasun ha deixat clar que des de Sumar "no pararan" fins a aprovar la reducció de la jornada laboral al Congrés dels Diputats "pels 2 milions de catalans i 12 milions d'espanyols" que se'n beneficiarien, i ha remarcat que l'objectiu del govern és que el tràmit parlamentari avanci "el més ràpid possible".
Urtasun ha insistit que la decisió de determinades formacions -Junts, Vox i PP- de no donar-li suport representa "un error molt greu" que "les desconnecta de la realitat". Malgrat això, s'ha mostrat optimista destacant que es tracta "d’un debat guanyat al carrer".
En relació amb Junts per Catalunya, que dimecres va votar en contra del tràmit, el ministre ha obert la porta a reprendre les negociacions. Ha recordat que la diputada Míriam Nogueras ja va expressar disposició a continuar parlant i que el Ministeri de Treball està compromès a "seure amb qui faci falta" per aconseguir que la mesura s’aprovi.
"Tot el possible perquè Israel no vagi a Eurovisió"
D’altra banda, el ministre s'ha posicionat a favor de les protestes ciutadanes a La Vuelta a Espanya contra Israel. "Celebro que la societat espanyola no toleri que es blanquegi en un esdeveniment esportiu el que és probablement el genocidi més greu del segle XXI" ha assegurat.
En aquest sentit, Urtasun ha apuntat que "com a Ministeri de Cultura farem tot el possible perquè Israel no participi a Eurovisió". A més, ha instat a RTVE a retirar la candidatura espanyola si es confirma la presència israeliana, una posició ja adoptada per països com Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia o Islàndia. "Totes les mesures de pressió perquè Israel no hi participi han d'estar sobre la taula" ha conclòs.
