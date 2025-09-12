Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Premi del Govern a una planta per reciclar aspes de molins de vent

Premi del Govern a una planta per reciclar aspes de molins de vent

Premi del Govern a una planta per reciclar aspes de molins de vent

Iberdrola i FCC

El projecte per a la primera instal·lació de la península Ibèrica que permetrà reciclar components de construccions relacionats amb les energies renovables, com les aspes de molins de vent, va rebre una de les distincions del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que dirigeix Sara Aagesen, a la foto amb Federico Sanmartín (centre), director gerent d’EnergyLOOP. Aquest és el nom de la planta premiada, que s’ubicarà a Navarra i els responsables de la qual són Iberdrola i FCC Ámbito.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents