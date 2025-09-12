Premi del Govern a una planta per reciclar aspes de molins de vent
Iberdrola i FCC
El projecte per a la primera instal·lació de la península Ibèrica que permetrà reciclar components de construccions relacionats amb les energies renovables, com les aspes de molins de vent, va rebre una de les distincions del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que dirigeix Sara Aagesen, a la foto amb Federico Sanmartín (centre), director gerent d’EnergyLOOP. Aquest és el nom de la planta premiada, que s’ubicarà a Navarra i els responsables de la qual són Iberdrola i FCC Ámbito.
