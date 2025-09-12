Sector bancari
El consell del Sabadell rebutja l’opa del BBVA per "infravalorar molt significativament" el seu banc
L’accionista David Martínez s’afegeix a l’oposició, però insta el BBVA a millorar el preu per poder donar suport a l’operació
Pablo Allendesalazar
El consell d’administració del Sabadell ha rebutjat per unanimitat l’oferta de compra (opa) presentada pel BBVA i ha aconsellat els seus accionistes que no l’acceptin. Els administradors del banc català entenen que la proposta del seu rival "no recull adequadament el valor intrínsec" de les seves accions, "infravalorant molt significativament el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de generació de rendiments per a l’accionista en solitari". Així apareix recollit en el seu preceptiu informe sobre l’opa, que la llei estableix que els administradors de les empreses que reben una oferta han d’emetre en els primers 10 dies després d’obrir-se el termini perquè els seus accionistes la puguin acceptar.
El sentit d’aquests informes és ajudar els accionistes a fer-se una opinió sobre l’opa i prendre una decisió. El missatge, no per esperat menys contundent, és clar: "La contraprestació és insuficient, és lluny del valor fonamental de Banc Sabadell i no té una prima de control sobre aquest valor." El consell entén que el Sabadell val entre un 24% i un 37% més, en funció de la metodologia que s’utilitzi, que la valoració que li confereix l’oferta. A això defensa que caldria afegir-hi el que es coneix com a prima de control, és a dir, un sobrepreu sobre la valoració del banc perquè els accionistes tinguin un incentiu a cedir-ne la propietat.
El consell, en aquest sentit, manifesta que "confia plenament en l’estratègia de creixement de Banc Sabadell i en la capacitat de complir els seus objectius financers". Davant d’això, considera que l’oferta del BBVA "destrueix valor per als accionistes" del Sabadell, que obtindran una revalorització de la seva inversió i una remuneració més gran si l’entitat segueix en solitari. També ha recordat als accionistes que hauran de pagar impostos si acudeixen a l’opa i que deixaran de cobrar el dividend extraordinari de 0,5 euros que el Sabadell pagarà a principis del 2026, mentre ha qualificat de "molt limitada i altament qüestionable" la capacitat del BBVA d’obtenir sinergies. Per elaborar el seu informe, aprovat aquest dijous, el consell ha comptat amb els assessors financers Evercore, Goldman Sachs i Morgan Stanley.
Conseller clau
L’oposició del consell a l’opa no és cap sorpresa, després que el BBVA no hagi millorat la seva oferta: els administradors ja van rebutjar una proposta de fusió amistosa en termes similars el maig del 2024. De fet, la cúpula del banc, amb el seu president (Josep Oliu) i conseller delegat (César González-Bueno) al capdavant, fa 16 mesos que lluita amb dents i ungles contra l’operació. La gran novetat és que s’aclareix una incògnita rellevant: la posició del financer mexicà David Martínez. El principal accionista particular del banc, amb un 3,86% del seu capital i seient al consell, s’ha afegit al rebuig de l’oferta, però només per considerar que el seu preu actual és insuficient.
"L’operació presentada pel BBVA constitueix l’estratègia encertada per a les dues institucions, tot i que a un preu que avui la fa irrealitzable", ha inclòs Martínez a l’informe, en què també sol·licita "respectuosament al BBVA que ho reconsideri i presenti una oferta competitiva, a un preu que permeti arribar a l’acceptació, almenys, del 50% dels accionistes" del Sabadell. "Considero imperatiu que el sistema bancari espanyol i europeu continuï en un procés de consolidació, i aquesta operació ofereix als seus accionistes aquest camí. Les mesures adoptades pel Govern espanyol inevitablement retardaran aquest procés d’eficiència econòmica i espero que la política, sempre canviant, reconsideri les restriccions imposades en cas que hi hagi una operació exitosa", afegeix.
Pendents del preu
La qüestió del preu de l’oferta, com és habitual en qualsevol transacció empresarial, és fonamental. Durant mesos, una majoria d’analistes i inversors han donat per descomptat que el BBVA milloraria l’opa. És una de les raons que expliquen que el Sabadell valgui avui a borsa al voltant d’un 10% més que la valoració que li confereix el preu de l’opa, cosa que implica que els accionistes que acceptin l’oferta rebrien ara per ara un 10% menys que venent les seves accions al mercat.
González-Bueno, de fet, va donar dimarts per fet que el BBVA millorarà el preu (té fins al 23 de setembre per fer-ho), una cosa que el president de l’entitat d’origen basc, Carlos Torres, ha negat reiteradament i taxativament que farà. Si, malgrat això, finalment hi ha una millora, el consell del Sabadell haurà de tornar a pronunciar-se. En l’entorn del banc vallesà es considera molt probable que el seu rival elevi el preu en l’últim moment per intentar tenir èxit, però es confia que no tingui prou marge per fer-ho fins a un nivell que li garanteixi prou suport dels seus accionistes.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Mor Miquel Orós, metge i vitraller de Castelló d'Empúries
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
- Búnquers de costa a l’: anys d’oblit, incivisme i deixadesa