Conciliació
Nous permisos parentals a Espanya: Com demanar-lo, des de quan i a qui beneficia
El Congrés dona llum verda a l’ampliació del permís per naixement de fill i a la creació dels permisos parentals
Gabriel Ubieto
El Congrés dels Diputats ha donat llum verda aquesta setmana a l’ampliació del permís per naixement de fill i a la creació dels nous permisos parentals, que concedeixen més setmanes d’absència justificada per als treballadors que tinguin o adoptin un nen.
El reial decret convalidat per una àmplia majoria de parlamentaris i sense cap vot en contra entra en vigor de manera immediata, si bé alguns dels seus beneficis més importants encara tardaran uns mesos a poder estar accessibles per a la ciutadania i hi ha mesures especials per a famílies monoparentals.
El benefici principal és que els progenitors passen a tenir un total de 19 setmanes de permís retribuït, davant les 16 setmanes vigents fins ara i podran sol·licitar-lo treballadors desector privat, públic i autònoms. Aquestes són les principals claus de la mesura.
Una de les principals novetats és l’ampliació en una setmana dels permisos de paternitat o maternitat. Fins ara un treballador tenia dret a un total de 16 setmanes per naixement o adopció d’un menor, sis de les quals s’han de disfrutar de manera ininterrompuda just després del naixement del nen.
Amb la modificació de la norma entra en vigor de manera immediata l’ampliació en una setmana. És a dir, es passa de 16 a 17 setmanes per naixement o adopció.
A aquestes 17 setmanes per naixement se n’afegeixen dues més pel que es coneix com a permís parental. En total, el pare o mare podrà absentar-se del seu lloc de treball un total de 19 setmanes. No obstant això, les dues setmanes de permís parental no fa falta que les disfruti automàticament després del naixement de la criatura, sinó que té temps fins que aquesta compleixi vuit anys.
Tot aquell temps (17+2) és permís retribuït, si bé la llei també contempla sis setmanes addicionals de permís parental que el treballador pot sol·licitar també fins que el menor compleixi vuit anys. La diferència és que aquestes sis setmanes addicionals no són retribuïdes, així que només se les podran permetre aquells treballadors que puguin estar aquell temps absents sense sou.
Les famílies monoparentals tenen un estatus especial en la nova regulació, amb l’objectiu de protegir el menor i no generar discriminacions. Recullen, en aquest sentit, les diferents sentències que han anat sortint sobre això des de tribunals europeus i que doten de més protecció aquest tipus de famílies.
Per norma general, les famílies monoparentals tindran dret a gairebé el doble de setmanes d’absència, cosa que li permet al nen o nena disfrutar pràcticament del mateix temps amb el seu pare o mare que el que passaria si tingués dos progenitors. Seran, en conseqüència, un total de 32 setmanes de permís, 28 d’aquestes setmanes per naixement i les quatre restants per permís parental.
L’ampliació dels permisos de paternitat o maternitat, així com la creació del permís parental, es fan garantint gran part del salari del treballador. La Seguretat Social abonarà el 100% de la basereguladora, un concepte que apareix en la nòmina de tot treballador, que és pràcticament el mateix que el salari brut, però que no contempla alguns conceptes salarials que el treballador pot percebre o no. Aquí dependrà en cada cas.
Per exemple, alguns conceptes salarials que no computen a efectes de base reguladora són les dietes, les compensacions per ús de materials o les despeses de quilometratge, entre d’altres. Si bé la majoria de treballadors poden dir que la seva base reguladora és igual que el seu sou.
Tant el permís per naixement de fill com el parental si bé s’han de comunicar a l’empresa, a qui cal sol·licitar-los és a la Seguretat Social, que és la que acabarà pagant el salari de l’empleat durant la seva absència. El tràmit es pot realitzar ‘online’, sempre si un disposa de certificat digital o usuari i contrasenya a Cl@ve a través del portal ‘Tu Seguridad Social’. En el següent vídeo la Seguretat Social indica els passos a seguir.
També hi ha la possibilitat de demanar cita presencial en una de les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social i tramitar les prestacions des d’allà amb ajuda dels professionals públics.
Les mesures incorporades al reial decret 9/2025, que ha sigut convalidat pel Congrés aquesta setmana, van entrar en vigor el 31 de juliol del 2025. Tot i que amb alguns matisos, ja que una part entra en vigor abans i una altra després. Els efectes del reial decret tenen efecte retroactiu a data de 2 d’agost del 2024. I és que el Govern ha acabat aprovant per pressió d’Europa, ja que això ve d’una directiva comuna d’obligada transposició que Espanya hauria d’haver estat aplicant des de l’agost de l’any passat
Això significa que aquelles persones que haguessin tingut o adoptat un fill a partir de l’agost del 2024 podrien exercir una setmana addicional de permís per naixement.
Aquesta és la part que entra en vigor abans i després n’hi ha una altra, la dels permisos parentals, que entra en vigor després. Les dues setmanes de permís parental retribuït encara no es poden demanar i es podran exercir a partir de l’1 de gener del 2026.
