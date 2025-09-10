Diada
Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya?
Aquest dijous 11 de setembre se celebra la Diada i és festiu a Catalunya. Al no ser un dia festiu d’obertura establert en el calendari comercial de la comunitat, sorgeixen dubtes sobre si els supermercats i els centres comercials obren o no les portes.
Alguns centres comercials obren amb restriccions, és a dir, només els establiments d’oci i restauració. D’altres directament es mantenen tancats durant les jornades festives i, fins i tot, alguns tenen horaris diferents la vigília del dia festiu.
En el cas de Catalunya, l’11 de setembre no entra dins dels nou dies festius que els establiments comercials de Catalunya es poden mantenir oberts al públic.
No obstant això, les ordenances dels ajuntaments poden modificar aquestes dates i substituir-ne fins a dues de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.
Centres comercials de l'Empordà i Girona
Els dos centres comercials principals de Girona tanquen. No obstant això, l’Espai Gironès obre restaurants i zones d’oci amb els seus horaris de sempre, disponibles a la seva web.
El centre la Gran Jonquera Outlet & Shopping informa que obre els seus establiments en horari habitual, de 9 a 21 hores, igual com fa tots els diumenges i festius (excepte el 25 de desembre), tal com remarca al seu portal.
Centres comercials de Barcelona
Això passa a Barcelona, on el calendari de la ciutatautoritza els comerços a obrir diumenges i dies festius entre el 15 de maig i el 15 de setembre, les dues dates incloses.
Les botigues dels centres comercials del Viladecans The Style Outlets i altres centres comercials de la província, com Mataró Parc,Màgic Badalona o Gran Via 2 (a l’Hospitalet de Llobregat), Splau (a Cornellà de Llobregat ), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial i La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes) tanquen les portes l’11 de setembre.
No obstant això, alguns d’aquests centres comercials sí que obren els seus establiments d’oci i restauració en els seus horaris habituals de diumenges i festius, però convé que consultis les seves respectives pàgines web per saber quines són o per a més informació.
També obren només els seus establiments d’oci i restauració en els seus horaris habituals a la ciutat de Barcelona:
- L’Illa Diagonal.
- Arenas Plaça Espanya.
- Westfield La Maquinista.
- Diagonal Mar.
- Centre Comercial Westfield Glòries.
- Triangle Centre Comercial.
Els únics centres comercials que es mantenen oberts en el seu horari habitual aquest dia festiu a Barcelona i província són el Maremàgnum (que és l’únic centre comercial de la ciutat amb permís per obrir els 365 dies de l’any) i Ànec Blau (Castelldefels), el Mercadona del qual, no obstant, sí que tanca les portes.
No obstant això, obren en horari especial les botigues de l’Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya,Diagonal Mar,Triangle Centre Comercial i El Corte Inglés de Plaça Catalunya, de Diagonal i de Francesc Macià, els set de 12 a 20 hores.
Centres comercials de Tarragona
A la província de Tarragona, el centre comercial La Fira de Reus tanca les seves botigues avui, però sí que obre d’11 a 00.00 hores la zona d’oci i restauració.
El Parc Central de Tarragona no obre les seves botigues els diumenges, però sí que ho fan els establiments d’oci i restauració, tal com informen a la seva pàgina web. L’horari serà de 9 a 1.30 de la matinada.
Centre comercial de Lleida
La majoria de botigues de l’Eix Comercial de Lleida –que s’autodefineix com el centre comercial a l’aire lliure més gran del sud d’Europa– un dels més llargs d’Europa, amb un total de 3,5 quilòmetres de llarg– tanquen les portes l’11 de setembre.
No obstant això, els establiments de restauració tenen la potestat de decidir els seus horaris de diumenges i festius, per la qual cosa es recomana revisar l’horari de cadascun en els seus horaris particulars.
