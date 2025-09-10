Plataformes digitals
Glovo crea un consell assessor amb expolítics com García-Margallo, Raül Blanco, Natàlia Mas o Marta Pascal
L’empresa d’entrega a domicili busca disposar d’un "fòrum de consulta estratègica" així com d’una "font de coneixement" per al seu equip directiu
Paula Clemente
Expliquen algunes fonts consultades que a Glovo, i especialment entre alguns dels seus directius, regna una sensació de decepció amb com ha respost l’administració pública a l’últim pont que ha estès l’empresa catalana de repartiment a domicili el Govern. Després d’anys de persecució, d’una banda, i resistència, de l’altra, la plataforma va anunciar fa mesos que des d’aquest estiu operaria amb repartidors contractats i no autònoms, com feia fins ara i prohibia expressament la "llei rider".
Però això no ha diluït cap de les seves amenaces: segueixen vigents els fins a 860 milions d’euros que el grup propietari de Glovo, Delivery Hero, calcula que pot haver de pagar en multes i pagaments endarrerits a la Seguretat Social. Per això la decepció. I per això, probablement, l’última decisió que ha pres la "start-up" barcelonina per antonomàsia: crear un consell assessor ple de personalitats polítiques.
Segons avança La Vanguardia i El Confidencial i ha pogut confirmar aquest mitjà, la companyia hauria fitxat l’exministre José Manuel García-Margallo; l’exsecretari general d’Indústria i expresident de Renfe, Raül Blanco; l’exconsellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, i l’exsecretària general del PDECat, Marta Pascal, a més de la directiva tecnològica Anna Miralles i l’exvicepresident del FC Barcelona, Manuel Arroyo.
Tot amb la intenció de disposar d’"un fòrum de consulta estratègica" i "font de coneixement per a l’equip directiu de Glovo" i que aquests professionals aportin "el seu coneixement, perspectiva global i experiència per assessorar" la plataforma "en els reptes i decisions estratègiques a què s’enfronta". A més de la visió política, a Glovo també li urgeix accelerar l’arribada de la rendibilitat.
La intenció, segons el que ha explicat la tecnològica, és que aquest òrgan creixi amb altres noms, probablement més de tall empresarial que polític.
El moment que viu Glovo
La decisió es pren en un moment crucial per a Glovo. La companyia acaba de complir 10 anys de vida, està veient marxar part dels directius que l’han portat fins on és ara, i ha fitxat nous pesos pesants per conduir-la fins on volen anar. Entre ells, Connie Kwok, directiva amb experiència a Bain & Company o Amazon, a qui han nomenat vicepresidenta de Quick Commerce, el negoci pel qual està apostant fermament Glovo: portar qualsevol cosa a domicili, no només menjar.
D’altra banda, la plataforma lidia amb les inseguretats que sent respecte a ella la seva propietària (en diversos dels seus últims informes posa obertament en dubte la viabilitat i continuïtat de Glovo), aquests entre 520 i 860 milions d’euros que preveuen haver d’abonar a Espanya si els casos judicials que tenen oberts es resolen en contra seu o la transició cap a un model de repartiment sostingut amb "riders" contractats, sobre la qual de moment no s’ha pronunciat la companyia.
