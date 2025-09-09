Sector bancari
El Sabadell dona per fet que el BBVA millorarà el preu de l'opa malgrat negar-ho
El conseller delegat de l'entitat catalana posa en dubte les sinergies i beneficis esgrimits pel seu rival per convèncer els seus accionistes
Carlos Torres, president de BBVA: "L'oferta del BBVA és inamovible en qualsevol dels seus vessants"
Els executius del Sabadell no es creuen els seus homòlegs del BBVA. El conseller delegat de l’entitat catalana, César González-Bueno, ha donat per segur aquest dimarts que el seu rival millorarà el preu de l’oferta de compra (opa) sobre la seva entitat, per més que la cúpula del banc d’origen basc no hagi parat de negar-ho en els últims dies, amb el seu president, Carlos Torres, al capdavant. "Aquesta oferta és molt probable que no sigui l’última perquè tothom està d’acord amb el fet que no té mèrits. Puc dir-ho perquè el consell (del Sabadell) ja va rebutjar una oferta millor fa 16 mesos", ha afirmat l’executiu en una conferència bancària organitzada per Barclays.
Durant mesos, una majoria d’analistes i inversors han donat per descomptat que el BBVA milloraria la seva opa. És una de les raons que expliquen que el Sabadell valgui avui en borsa entorn d’un 9% més que la valoració que li confereix el preu de l’opa, cosa que implica que els accionistes que acceptin l’oferta rebrien ara com ara un 9% menys que venent les seves accions al mercat. Malgrat això, Torres ha negat que hagi de millorar el preu: "Considerem que és una oportunitat única. És inamovible, en qualsevol dels seus vessants. L’oferta és l’oferta, i quan es vegi que és l’oferta definitiva es corregirà el diferencial", ha afirmat en una entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
El període d’acceptació de l’opa per als accionistes del Sabadell que vulguin vendre els seus títols al BBVA va començar aquest dilluns, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovés l’operació divendres passat, i s’estendrà fins al 7 d’octubre vinent. Malgrat que l’entitat amb seu a Bilbao hagi negat fins a la sacietat la seva intenció de fer-ho, legalment pot millorar l’oferta (una acció pròpia i 0,7 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del seu competidor) fins a cinc dies hàbils abans que finalitzi aquest termini d’acceptació. Ho faci finalment o no, que no ho anticipi no pressuposa res perquè és l’estratègia habitual en aquest tipus de moviments per raons tàctiques i estratègiques.
Retardar la decisió
És el que González-Bueno ha donat a entendre que creu que passarà, tot i que en l’entorn de l’entitat catalana se segueix pensant que no serà suficient perquè l’opa triomfi. El fet que el banquer ho hagi dit públicament probablement busca retardar la decisió dels seus accionistes amb l’objectiu de restar opcions d’èxit a l’opa, hi hagi o no millora final del preu. El banquer, en aquesta línia, ha insistit en la idea que l’oferta del BBVA no recull el valor de la seva entitat i per això no serà l’última que presenti el seu competidor: "El sentit comú porta a pensar que aquesta oferta no serà la definitiva, ja que el valor de Sabadell és bastant elevat i molt atractiu."
González-Bueno, així, ha destacat que el seu banc ha sigut el que més ha pujat d’Europa en borsa en els últims cinc anys, així com l’empresa que més s’ha revaloritzat a l’Ibex 35 en el mateix període. Així mateix, ha defensat que encara té marge per elevar la seva cotització, perquè està per sota de la mitjana dels bancs espanyols en mètriques com les vegades que el benefici està inclòs en el preu de l’acció o la relació entre el seu valor borsari i el seu valor comptable. Amb això, ha mirat de desmentir que el Sabadell no tingui més marge de millora, com ha argumentat el BBVA en els últims dies perquè els accionistes del seu rival acceptin la seva oferta.
El número dos del Sabadell, en el mateix sentit, ha criticat que l’estimació del BBVA que el benefici per acció que tindrien els seus accionistes augmentarà un 25% si accepten l’opa respecte al que passarà si l’entitat catalana es manté en solitari "no és correcta metodològicament", ja que no inclou el pagament d’un dividend extraordinari de 2.500 milions d’euros a principis de l’any que ve quan es tanqui la venda de la seva filial TSB. També ha posat en dubte les estimacions sobre les sinergies de costos que ha calculat el BBVA, mentre ha destacat que el seu rival no ha avisat els seus accionistes de la "molt alta" factura fiscal que els suposaria acceptar l’oferta. Tot això, ha apuntat, ho tindrà en compte el consell del Sabadell quan emeti la seva opinió sobre l’opa en els pròxims dies.
