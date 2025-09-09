Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

Els pensionistes veuran limitada la seva prestació si superen la pensió màxima fixada anualment per la llei

Dos jubilats passejant, en una imatge d’arxiu.

Dos jubilats passejant, en una imatge d’arxiu. / JULIO CARBO

Bruna Segura

Figueres

La Seguretat Social ha confirmat que limitarà les pensions que superin la quantia màxima fixada per la llei, malgrat els anys de cotització o la base aportada. La normativa estableix que cap pensió contributiva pot estar per sobre del topall marcat anualment pels Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquest 2025, la xifra màxima se situa en 3.267,60 euros al mes i 45.746,40 euros a l’any. Per poder optar-hi, cal complir dos requisits essencials: haver tingut una base de cotització mínima de 3.816,20 euros mensuals durant els 25 anys previs a la jubilació i acreditar almenys 36 anys i sis mesos cotitzats.

Els jubilats i pensionistes tenen deduccions diferents que els treballadors en actiu.

Els jubilats i pensionistes tenen deduccions diferents que els treballadors en actiu. / Empordà

En el cas de la jubilació anticipada, s’aplica un doble coeficient reductor que pot arribar fins al 30% i que retalla encara més la quantia en cas que se superi el límit.

Només hi ha excepcions en supòsits concrets, com ara el complement per reduir la bretxa de gènere o la jubilació demorada, que poden permetre ingressos per sobre del topall establert.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  2. El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
  3. LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
  4. Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
  5. La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  6. La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
  7. El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
  8. Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Les elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients

Les elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients

Lluís Llach, president de l’ANC: “Salvador Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons”

Lluís Llach, president de l’ANC: “Salvador Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons”

Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros

Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Catalunya disposarà d’urgències psiquiàtriques als grans hospitals

Catalunya disposarà d’urgències psiquiàtriques als grans hospitals

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis

La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis
Tracking Pixel Contents