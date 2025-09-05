Banca
La CNMV dona llum verda a l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell i l’operació entra en la seva fase decisiva
El regulador considera "suficient" el contingut del fulletó presentat per BBVA
Albert Martín
16 mesos després, l’opa del BBVA al Banc Sabadell entra en la seva fase decisiva. El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l’opa del BBVA sobre el Sabadell, segonsha informat en un comunicat. El supervisor entén ajustats els termes de l’oferta a les normes vigents i considera suficient el contingut del fullet explicatiu presentat pel BBVA. La CNMV recorda que la contraprestació de l’opa és de tipus «mixt» i consisteix en una acció de nova emissió del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell. Aquesta és l’oferta que ja es coneixia fins ara, la del maig de l’any passat amb els ajustaments aplicats pels dividends pagats des d’aleshores.
El regulador ha assenyalat també que el període d’acceptació, durant el qual durarà 30 dies naturals, segons ha informat el supervisor en un comunicat i es recull en el fullet de l’oferta.
L’organisme entén que l’oferta s’ajusta als termes tècnics vigents i considera «suficient» el contingut del fullet explicatiu presentat pel BBVA després de les darreres modificacions registrades amb data 3 de setembre del 2025.
Totes les autoritzacions
La CNMV recorda que l’oferta, presentada pel BBVA davant el mateix supervisor el 24 de maig del 2024 i que ja ha rebut totes les autoritzacions necessàries perquè es pugui llançar, es dirigeix al 100% del capital social del Banc Sabadell.
Així mateix, el regulador apunta que l’emissió de les accions del BBVA per atendre la contraprestació oferta als accionistes ja va ser aprovada a la junta general extraordinària d’accionistes celebrada el 5 de juliol del 2024.
El fullet detalla que l’oferta està condicionada a l’acceptació per un mínim d’accions que representin més de la meitat dels drets de vot del Banc Sabadell, descomptant lesaccions d’autocartera. Fonts del mercat apunten que malgrat que la SEC ha autoritzat el BBVA a plantejar una adquisició del Sabadell tot i que els vots favorables a l’operació fossin d’entre el 30 i el 50% del capital, aquest és un escenari molt difícil, perquè la legislació espanyola obligaria en aquest cas el banc que presideix Carlos Torres a llançar una segona opa pel 100% del capital i a pagar en efectiu, amb una exigència de capital que difícilment el BBVA podria assumir.
L’esprint final
Seguint el reial decret que regula les opes, el BBVA ha de donar difusió pública i general de l’oferta en un termini màxim de cinc dies. En concret ha de publicar anuncis al butlletí de cotització de les borses de valors en què cotitzi el Sabadell (Madrid, Barcelona, Bilbao i València) i, com a mínim, en un diari de difusió nacional.
Aquest mateix dilluns, 8 de setembre, els accionistes podran començar a votar si accepten la proposta del BBVA. Els titulars d’accions del Sabadell podran seguir votant fins al pròxim 7 d’octubre. Durant aquest mes s’esperen diferents moments rellevants: en primer lloc, fins a 10 dies després d’aquest 8 de setembre el consell d’administració del Banc Sabadell es reunirà per donar la seva opinió sobre l’opa. El cert és que el banc català ja va respondre a aquesta oferta i ho va fer amb un rotund ‘no’ el maig del 2024, considerant que el preu, ara no millorat, era baix. Aquella decisió es va prendre amb una única abstenció en el consell (la de l’empresari mexicà David Martínez) i la resta de vots favorables.
I el BBVA podria millorar la seva oferta, un esforç que el mercat dona per segur, fins a tres dies abans que acabi el període d’acceptació, és a dir, fins al 4 d’octubre.
El final d’aquest recorregut es coneixeria definitivament el 14 d’octubre amb la publicació del resultat de la votació.
Un camí convuls
L’opa presentada pel BBVA va topar des del seu inici amb una dura oposició. No només el Banc Sabadell es va posicionar en contra, sinó que la immensa majoria d’administracions (incloent-hi el govern central i la Generalitat), partits polítics , sindicats i organitzacions empresarials ho van fer.
El fet que la proposta del BBVA comportaria la desaparició del quart banc més gran d’Espanya i deixaria el sector amb només tres entitats va aixecar molts dubtes en matèria de competència. A més, el fet que el Banc Sabadell sigui una de les principals empreses de Catalunya –comunitat que històricament ha patit de companyies de grans dimensions– i el fet que l’entitat catalana sigui molt rellevant en l’àmbit del finançament a pimes va multiplicar aquesta preocupació.
El supervisor de Competència, la CNMC , va donar llum verda en segona instància a l’operació plantejada pel BBVA, en una decisióque va portar el govern central a obrir una consulta pública sobre l’operació. Com a conseqüència d’aquesta, es va imposar al BBVA la prohibició de dur a terme la fusió del Banc Sabadell durant tres anys, ampliables a cinc, en cas que l’opa prosperés.
El Banc Sabadell també s’ha oposat a l’operació durant els 16 mesos transcorreguts des que es va conèixer l’interès del BBVA. El gener d’aquest any va fer públic el retorn de la seva seu social a Catalunya, en un moviment que va ser interpretat com a defensiu des del punt de vista de l’opa i destinat a assegurar-se el màxim suport per part de les institucions i organitzacions empresarials catalanes.
Més recentment, aquest mateix estiu, el Banc Sabadell ha tancat la venda de la seva filial britànica, el TSB, en una operació que comporta una veritable allau de dividends per als seus accionistes. D’aquesta manera, l’entitat que presideix Josep Oliu vol desincentivar els inversors per acceptar la proposta del BBVA.
L’operació que pot comportar la desaparició d’un banc fundat el 1881 i que és una de les empreses més importants de Catalunya depèn ara del vot d’uns 200.000 accionistes, repartits a parts iguals entre institucionals i particulars.
