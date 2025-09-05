Digitalització
Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros per convertir-se en una destinació intel·ligent
L'associació reclama a les administracions més pressupost als hospitals gironins
Aleix Freixas
Sant Pere Pescador
Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros en digitalització per tal de convertir-se en una destinació intel·ligent. Aquesta temporada han fet una prova pilot amb tres establiments on s'ha calculat l'aforament de la piscina, s'ha fet un control de la gestió de residus i una estació meteorològica avisava als clients sobre possibles riscos meteorològics. La voluntat és estendre aquest projecte a la resta de càmpings i, també a la resta del país. En paral·lel, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha reclamat més inversió en els hospitals de la demarcació de Girona, ja que s'han convertit en un actiu turístic per als visitants sènior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries