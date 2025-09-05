Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros per convertir-se en una destinació intel·ligent

El ministre Jordi Hereu visita el càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.

El ministre Jordi Hereu visita el càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. / Aleix Freixas

Aleix Freixas

Sant Pere Pescador

Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros en digitalització per tal de convertir-se en una destinació intel·ligent. Aquesta temporada han fet una prova pilot amb tres establiments on s'ha calculat l'aforament de la piscina, s'ha fet un control de la gestió de residus i una estació meteorològica avisava als clients sobre possibles riscos meteorològics. La voluntat és estendre aquest projecte a la resta de càmpings i, també a la resta del país. En paral·lel, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha reclamat més inversió en els hospitals de la demarcació de Girona, ja que s'han convertit en un actiu turístic per als visitants sènior.

