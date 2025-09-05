Sector bancari
El BBVA no puja encara la seva oferta i assumeix que no tindria la majoria de sinergies fins al 2029
El fullet de l’opa concreta que els accionistes del Sabadell podran votar del 8 de setembre al 7 d’octubre
Albert Martín
L’esperat fullet del BBVA per donar suport a la seva opa hostil sobre el Banc Sabadell s’ha publicat aquest divendres i aclareix alguns dels principals dubtes que existien amb una operació que ha propiciat un xoc frontal entre les dues entitats.
El document, aprovat ja per la CNMV (el regulador borsari espanyol) consta de 24 pàgines i manté en l’essencial el que es coneixia fins al dia d’avui, corresponent a l’opa presentada a principis de maig del 2024. Aquests són alguns dels seus punts més rellevants.
Quines sinergies tindrà l’operació?
Els fonamentals econòmics de tota fusió són l’estalvi de costos que obté l’entitat compradora amb la supressió de llocs de treball i departaments que se superposen. Fins ara, la discrepància entre el BBVA i el Sabadell en aquest apartat era absoluta, i el fullet fet públic avui aclareix en part l’assumpte. El BBVA eleva a 900 milions els estalvis o sinergies que obtindrà, quan anteriorment havia parlat de 850 milions. Tot i això, admet que no es podrà beneficiar de la majoria d’aquests estalvis, que són els que donen sentit a l’opa, fins al 2029. Aquest retard té a veure amb la imposició excepcional imposada pel govern central, contrari a l’operació des del primer dia, que prohibeix una fusió fins transcorreguts tres anys després de l’opa, ampliables a cinc, en cas que aquesta prosperés.
El document presentat al BBVA planteja sinergies de costos de 175 milions el 2027 a les quals s’afegirien 60 milions de sinergies de finançament el 2028. El gruix de l’estalvi arribaria després de la fusió, el 2029, sempre que aquesta no s’ajornés durant dos anys més, fins al 2031, i llavors sí que els xifra en 900 milions.
El Banc Sabadell ha defensat que les sinergies són inexistents, ja que el govern imposa que durant tres anys les dues entitats siguin gestionades de forma completament independent.
Millora l’oferta el BBVA?
No encara. El fullet de la CNMV planteja l’oferta que ja es coneixia, que és la plantejada el maig del 2024 amb els ajustaments en efectiu per compensar els dividends que s’han anat pagant. No obstant això, el mercat dona per fet que el BBVA haurà de millorar l’oferta, ja que la millor evolució del Sabadell respecte al banc d’origen biscaí en els últims 16 mesos ha provocat que la prima (la diferencia de valor) en l’intercanvi d’accions proposat sigui negativa. Si un accionista del Sabadell acceptés avui l’oferta del BBVA, el valor objectiu de la inversió cauria un 9%.
Malgrat que el fullet no planteja aquesta millora d’oferta, existeix la creença gairebé unànime en el sector financer que el BBVA acabarà per millorar-la. L’objectiu, sobretot, serà mirar d’igualar els 2.500 milions de dividends extraordinaris que s’embutxacaran els accionistes del banc català per la venda de TSB. El BBVA pot fer aquesta millora d’oferta durant el període d’acceptació.
Quan podran votar els accionistes?
El fullet fixa finalment el calendari en què es resoldrà la pugna empresarial més gran que ha viscut l’economia espanyola els últims anys: els accionistes del Sabadell podran començar a votar el 8 de setembre i podran fer-ho fins al 7 d’octubre. El dia 14 d’aquell mes serà públic el resultat,i convé recordar que si un accionista no vota, això beneficia el Sabadell, ja que es considera que no vol participar de l’oferta que planteja el BBVA.
