CCOO reclama que Catalunya disposi d'una xarxa pròpia de trens de mitja distància d'alta velocitat
El sindicat constata que l'oferta d'Avant és "clarament insuficient"
Lluís Sibils
CCOO ha reclamat aquest dimecres que Catalunya disposi d'una xarxa pròpia de trens de mitja distància d'alta velocitat que enllaci Tortosa i Lleida amb Figueres-Vilafant amb parades al Camp de Tarragona, Barcelona i Girona, entre d'altres. En el seu informe 'Xarxa Catalana d'alta velocitat, obligació de servei públic. Un tren per a la classe treballadora', el sindicat proposa que el nom de la xarxa es podria denominar CATAV i que el seu desplegament es concreti en quatre fases, fins a unir les principals ciutats catalanes amb Perpinyà. CCOO constata que l'oferta actual de serveis Avant és "clarament insuficient" per atendre la demanda existent i "molt inferior" a la relació entre altres capitals i Madrid.
Actualment, el servei Avant es presta en tres línies d'alta velocitat: Figueres Vilafant-Girona-Barcelona Sants (15 serveis diaris per sentit); Lleida Pirineus-Barcelona Sants (8 serveis per sentit al dia), i Tortosa-Barcelona Sants (1 servei per sentit al dia), segons consta en l'informe que han presentat aquest dimecres pel responsable de Mobilitat i Infraestructures de CCOO de Catalunya, Alberto Puivecino; secretària de Transicions justes i Territori de CCOO, Cristina Rodríguez; i la secretària general de CCOO, Belén López.
El servei a Catalunya es presta tant en trens Avant purs com sinergiats, és a dir, amb trens que cobreixen el trajecte amb altres punts de l'Estat. Sobre els primers, CCOO alerta que "l'exigua prestació" d'aquest tipus de trens "dificulta enormement el creixement del nombre de freqüències, de l'oferta de places i de la cadència d'horaris a les franges horàries de més demanda". Concretament, només 21 dels 48 serveis Avant diaris són purs.
En l'informe, que actualitza al ja publicat el 2021, es proposa el desplegament de la xarxa de mitjana distància d'alta velocitat CATAV en quatre fases. La primera comptaria amb les estacions ja existents entre Lleida i Figueres-Vilafant (CATAV 1) i Tortosa (CATAV2), amb un tram comú a partir o fins al Camp de Tarragona en funció del sentit. En total, es podrien arribar fins a les 15 circulacions diàries pures (una per hora) a la línia 1 CATAV i a 10 a la línia 2 CATAV.
La fase 2 inclou la incorporació de les estacions de Barcelona Sagrera, Vila-seca enllaç, l'Aeroport de Reus i Vilafranca del Penedès i la fase 3 s'hi sumarien les de Girona Aeroport i Prat de Llobregat AV.
Finalment, la fase 4 seria una mica més complex, ja que suposaria arribar fins a Perpinyà i hi entraria més d'un àmbit competencial i superar la possible incompatibilitat dels trens actuals, segons ha reconegut Puivecino.
Amb tot, CCOO proposa que l'oferta de places en dies laborables estigui formada per 50 trens purs per cobrir els trajectes de les dues línies entre Lleida- Figueres Vilafant (15 per sentit) i Tortosa-Figueres Vilafant (10 per sentit). La millora de places ofertes passaria de les 10.324 actuals a les 27.492 o 38.980, en funció de la unitat de tren utilitzada (120 o 121). En total, suposaria un increment de l'oferta d'entre el 266% i el 378% i en el còmput anual, sumaria fins a 8.823.036 i 12.990.068 places, respectivament.
La relació Girona Barcelona encapçala la xifra de viatgers a l'Estat
La línia entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants ofereix al voltant de 6.920 places diàries, que podrien créixer si s'implantessin nous Avant purs per atendre la demanda que hi ha, ja que les places sinergiades estan pràcticament esgotades, segons apunta l'informe. De fet, la relació Girona-Barcelona és la ruta de mitjana distància amb més viatgers de tot l'Estat i només el 2023 la van utilitzar 2.436.098 persones i concretament a l'Avant van ser 960.351, un 29,1% més que al 2022, un percentatge que podria ser superior si s'atengués la manca d'oferta en determinades franges, afegeix.
A la línia Lleida Pirineus-Barcelona Sants, es presten 37 serveis diaris en dies laborables en sentit anada i tornada i només hi ha vuit circulacions diàries per sentit del servei Avant, de les quals quatre són purs i els altres quatre sinergiats amb AVE o Alvia, fins a un total de 2.930 places diàries. L'any 2023, la van utilitzar 830.306 viatgers, un 54% anual més.
Per la seva banda, entre el Camp de Tarragona i Barcelona Sants hi ha 18 serveis Avant diaris, amb deu trens Avant purs i vuit de sinergiats, i el nombre d'usuaris es va enfilar un 51,6%; i la línia Avant-Tortosa només compta amb un servei d'anada i tornada i s'hi ofereixen 476 places d'anada i tornada.
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha assegurat que la mobilitat s'està convertint en un altre dels temes "nuclears", junt amb l'habitatge, per reivindicar la millora de la qualitat de vida de les persones. Segons ha advertit, el malestar sobre la mobilitat ha anat creixent i ha reclamat que aquesta sigui "segura, sostenible i assequible".
López ha explicat que farien arribar aquest informe a diferents organismes i institucions, mentre que Puivecino ha detallat que es va enviar la primera edició de l'estudi al darrer president de Renfe, Raül Blanco, amb qui van arribar a parlar-li tot i que al final no es va traduir amb cap mesura en concret.
Cap dels 62 trens destinat a la mitja distància opera a Catalunya
El responsable de Mobilitat i Infraestructures de CCOO de Catalunya, Alberto Puivecino, ha assegurat que Renfe disposa de 62 trens destinats a cobrir la mitja distància d'alta velocitat però que a Catalunya -on s'hi concentra entre l'11% i el 12% dels viatgers- no n'hi ha cap que hi operi, tot i que alguns d'ells ho van arribar a fer en el passat. Es tracta d'unitats de les sèries 104, 114 i 121 amb capacitat per a 237 places els primers i 281 el darrer i més curts, que són substituïts per combois destinats a serveis comercials com la sèrie 120 d'ample variable o els sinergiats amb AVE i Alvia.
Puivecino també ha lamentat la diferència d'oferta entre les relacions entre Madrid i capitals castellanes i l'oferta en l'àmbit de Barcelona. Concretament, per a una població similar, en el primer cas s'ofereixen 5.060.000 places i en el cas de Catalunya en són 2.957.000. "És flagrant", ha afegit. Un altre exemple que ha citat és el de la línia Madrid-Toledo, que disposa de 30 circulacions diàries amb una població de 70.000 habitants.
