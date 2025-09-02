Telecomunicacions
La xarxa de Yoigo s’apaga per sempre: què canvia per als clients
L’aturada definitiva de la xarxa mòbil de Yoigo marca el final d’una era en la telefonia espanyola i s’integra en l’estratègia d’eficiència de MásOrange
Esther Chapa
El mercat de les telecomunicacions a Espanya viu un moment històric: la xarxa mòbil de Yoigo, operativa durant gairebé dues dècades, ha iniciat els seus últims dies en actiu. L’aturada progressiva, gestionat per MásOrange després de la fusió de MásMóvil i Orange, respon a una estratègia de consolidació destinada a optimitzar recursos, reduir duplicitats i millorar la rendibilitat en un sector cada vegada més competitiu.
Una decisió estratègica d’estalvi milionari
El tancament dels nodes de Yoigo no és una sorpresa. La companyia ho considera un pas natural després d’integrar les dues xarxes. L’objectiu és clar: menys antenes, menys costos de manteniment, estalvi en lloguer d’emplaçaments i reducció en pagaments a proveïdors.
Segons els plans de MásOrange, la fusió generarà sin ergies superiors a 500 milions d’euros anuals a partir del 2027. L’apagada de Yoigo és clau per arribar a aquesta meta. De fet, en el primer semestre del 2025 la companyia ja va reportar un estalvi de 230 milions d’euros, amb previsió de tancar l’exercici amb uns 300milions.
El ritme de l’aturada: de 12.000 antenes a zero
Al començament del 2025, Yoigo encara manten 7.400 nodes actius, però la desconnexió s’ha accelerat de forma notable:
- Abril 2025: 6.300 nodes.
- Agost 2025: tot just 439 nodes actius.
- Setembre 2025: la xarxa està a dies de desaparèixer per complet.
La majoria de les antenes encara en funcionament es troben a la província de Barcelona i utilitzen la banda de 1800 MHz, la mateixa que va permetre Yoigo convertir-se en la primera operadora a llançar 4G a Espanya el 2013.
Impacte en els usuaris: transició transparent
Tot i que l’apagada pugui sonar dràstic, els clients de Yoigo, MásMóvil, Pepephone, Virgin Telco, Euskaltel i altres marques del grup no patiran canvis. Tots els serveis migren automàticament a la xarxa d'Orange, que ofereix cobertura 4G al 99% de la població i 5G al 90%.
No és necessari canviar la targeta SIM ni realitzar ajustos en els dispositius: la transició és totalment transparent per a l’usuari.
Yoigo: un actor revolucionari en la història de la telefonia mòbil
La història de Yoigo va començar l’any 2000 amb l’obtenció de llicències 3G, tot i que no va ser fins al 2006 quan es va llançar al mercat. Amb tarifes més baixes i una imatge fresca, es va convertir en la quarta operadora nacional i en la primera a oferir 4G a Espanya.
La seva estratègia de preus agressius va obligar Movistar, Vodafone i Orange a reaccionar, contribuint a democratitzar l’accés a Internet mòbil al país. La seva infraestructura, però, sempre va ser la més reduïda davant els gegants del sector.
El 2016 va ser adquirida per MásMóvil, i ara, amb la creació de MásOrange, la seva xarxa queda obsoleta i sense utilitat estratègica.
Què significa per al mercat
L’ aturada de Yoigo simbolitza més que un ajust tècnic: marca el final d’una etapa caracteritzada per la fragmentació i la competència disruptiva. La tendència actual apunta cap a la consolidació d’infraestructures, la reducció de costos i una aposta més gran per xarxes de nova generació com la 5G i, en un futur, la 6G.
Tot i que les antenes de Yoigo desapareguin, la marca continuarà operant comercialment sota el paraigua de MásOrange. Per als usuaris, res canvia; per a la companyia, suposa un salt cap a l’ eficiència i l’alliberament de recursos destinats a inversions de futur.
- La darrera bugada de Dolmon, testimoni comercial i turístic a l'Escala
- EN IMATGES | El naixement de l'escenari Figueres Acústica Arena fa esclatar amb força la tercera nit de concerts
- Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
- Isaac Parés i el repte de Gosbi: que les mascotes mengin millor
- Xavi Pascual, director de l'Acústica: 'El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se
- Vaig decidir recaptar uns 5.000 euros, un per cada quilòmetre que recorregués
- Un despreniment obligar a tancar una zona de la platja de Bonifaci de Roses
- Masquef creu que l'Acústica 'fa valdre la marca de la ciutat de Figueres