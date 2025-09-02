Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte amb les transferències entre pares a fills: Hisenda et pot multar si descobreix que tens uns diners inesperats

T’estan ajudant a pagar un cotxe o a comprar un pis?

Algún familiar t’ha regalat una quantitat important de diners?

Bitllets de 50 euros.

Bitllets de 50 euros. / EPC

Manue Riu

Figueres

La donació és la transmissió gratuïta de béns, habitualment entre familiars. Algún familiar t’ha regalat una quantitat important de diners? T’estan ajudant a pagar un cotxe o a comprar un pis? Legalment, tot això es considera una donació, i cal tributar per aquests imports a través de l’Impost sobre Successions i Donacions, segons recorda l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Quan es tracta de béns que no són immobles —com diners, fons d’inversió, accions, etc.—, la persona que rep la donació és qui ha de declarar l’impost corresponent. S’aplica la normativa de la comunitat autònoma on el donatari (qui rep la donació) hagi residit durant més temps en els cinc anys anteriors a la donació. Convé presentar l'impost, sobretot si us han donat una quantitat important de diners. No fer-ho suposa un risc innecessari.

Aquest és el canvi que arriba als caixers a partir del 28 de juny

Un caixer automàtic. / Arxiu

D'entrada, perquè si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners l'origen dels quals no pots acreditar, podria considerar que hi ha un “guany de patrimoni no justificat” i exigir tributar a IRPF al tipus marginal (que pot arribar al 56% en algunes comunitats), més la sanció corresponent.

D'altra banda, a moltes comunitats autònomes els imports a pagar per donacions d'ascendents a descendents són baixes, ja que estan bonificades. Però per poder aplicar les bonificacions:

  • S'ha de presentar la declaració de l'impost dins el termini legal, que només és de 30 dies hàbils des de la donació.
  • Cal formalitzar les donacions de diners en document públic, assegurant-se que consti i estigui degudament justificat l'origen dels fons donats.

Quants diners es poden donar sense haver de tributar?

Hisenda només exigeix a les entitats bancàries informar dels moviments bancaris superiors a 3.000 euros, però això no implica que per donar quantitats inferiors no cal liquidar l'impost de successions i donacions. Tot i això, no sol perseguir lliuraments petits de diners en efectiu i regals de petita quantia.

Cal tenir en compte els aspectes següents:

  • Qui rep la donació ha de pagar l'impost sobre successions i donacions en un termini de 30 dies.
  • Si es donen diners en efectiu, no es genera cap guany a l'IRPF del donant.
  • Si es donen accions, fons d'inversió o immobles, qui dona ha de tributar a l'IRPF si la donació genera un guany.

Aquest impost depèn de les comunitats autònomes, que són les controlen els tipus impositius o l'aplicació de reduccions de la base imposable i bonificacions de la quota. Per tant, la seva regulació varia d'una comunitat a una altra i els percentatges canvien.

Com evitar sancions econòmiques de l'Agència Tributària

Si volem evitar multes per part d'Hisenda, cal omplir el model 651 de l'Agència Tributària, tant si se supera el límit com si no. Aquest document s'ha de presentar a l'Administració pública incloent totes les donacions que es facin en els 30 dies hàbils des que queda registrada la donació al compte bancari del beneficiari. Cal enviar el document juntament amb la Declaració de la Renda.

