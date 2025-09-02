"Si accepto la plaça, passaré cinc hores diàries al tren"
La concentració de les plantilles d’ocupació pública de la Generalitat a l’àrea metropolitana de Barcelona fa que s’escampi el malestar entre els nous funcionaris residents lluny de Barcelona.
Gabriel Ubieto
El pròxim 3 de setembre un total de 662 opositors catalans que han guanyat una plaça a la Generalitat han de començar a escollir destí i s’escampa el malestar entre part dels implicats per la falta de places més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona. De les 662 places en disputa, únicament 15 (2,2%) estan ubicades a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona.
"Si accepto la plaça més pròxima hauré de fer cada dia 200 quilòmetres per anar i tornar a treballar. Unes cinc hores de tren... A Renfe, que no saps mai quan arribaràs", es queixa la Jèssica (nom fictici per preservar el seu anonimat), una de les opositores, resident en un municipi de Tarragona. Si bé la capital catalana sol centralitzar la majoria de places en els concursos de la Generalitat, l’especial concentració de la convocatòria 824 és de les més acusades dels últims anys. Un concurs oposició que implicarà la mobilitat de centenars d’empleats públics i ha encadenat obstacles i polèmiques.
Més lluny li queden a la Marta (nom fictici) la gran majoria de destinacions disponibles. Ella és de les Terres de l’Ebre i aquests dies ha estat fent càlculs si li toca desplaçar-se fins a la capital catalana en transport públic: entre tres hores i tres hores i mitja d’anada i les mateixes de tornada. "Em passaré el mateix temps al transport que a la feina... quan fins ara estava a cinc minuts a peu", es lamenta. La Marta s’acaba de reincorporar de la seva baixa per maternitat i amb una criatura que amb prou feines supera el mig any està angoixada.
"És un despropòsit que atempta contra la igualtat territorial i el dret a la conciliació. Estic esgotada, ja vaig participar en les oposicions de fa dos anys [les que milers d’opositors van haver de repetir per problemes d’organització]", afirma la Lívia (nom fictici), una altra opositora que haurà d’escollir plaça d’aquí uns dies.
L’explicació que donen des de la Generalitat a la falta de places al territori és doble. D’una banda, aquesta convocatòria va venir precedida per un altre procés de mobilitat interna en el qual els funcionaris tenien prioritat per escollir plaça i les ubicades fora de Barcelona estan sempre molt cotitzades. De l’altra, la convocatòria 824 implica empleats públics del cos superior, que per rang solen ubicar-se en gran manera als serveis centrals, ubicats eminentment a Barcelona.
"No havia vist mai una cosa així. És inaudit. És com si a l’Administració General de l’Estat no traguessin ni una plaça en tot Extremadura o Castella-la Manxa. Denota falta de planificació, hi ha d’haver una reserva mínima de places", afirma un delegat de la UGT consultat.
Les explicacions de la Generalitat no convencen les afectades. "Fora de Barcelona continuen sortint ofertes de places vacants al portal ATRI –l’intern de la Generalitat– que no apareixen en les llistes de l’adjudicació", es queixa la Lívia, que aporta diverses ofertes a Lleida, Figueres o Tortosa, entre d’altres, per a funcions estructurals.
Les sospites dels opositors indignats és que la Generalitat ha obviat la inclusió de determinades places en el seu concurs per perpetuar-hi interins que d’una altra manera perdrien aquesta plaça que ocupen però no tenen adjudicada. Una cosa que fonts de la direcció general de Funció Pública neguen taxativament.
