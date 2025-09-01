Els trens de la línia Porbou-Barcelona no circulen al seu pas per la Selva per la caiguda de branques a la catenària
Renfe gestiona un servei alternatiu per carretera per cobrir els trams afectats
La circulació de trens de la línia R1 de Rodalies es troba tallada aquest dilluns al matí entre Blanes i Maçanet-Massanes per la caiguda de branques a la catenària a causa de les fortes pluges de les darreres hores que afecten diversos punts de Catalunya.
La circulació també està interrompuda a la línia regional R11 entre Maçanet Massanes i Caldes de Malavella i al servei de rodalia de Girona RG1 entre Blanes i Caldes de Malavella. Mentre no es resol la situació, Renfe ha gestionat un servei alternatiu en autocar entre Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes i entre Maçanet-Massanes, Sils i Caldes de Malavella. Adif indica que estan treballant per solucionar la incidència tan aviat com sigui possible.
(S'actualitza informació amb el servei alternatiu per carretera que s'ha establert)
