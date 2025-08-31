Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El consum de peix cau un 30% en una dècada

El sector lamenta la falta de mà d’obra que garanteixi el relleu generacional i rebat la percepció que els preus del producte estan disparats

Així seran les peixateries del futur, amb obrador propi, servei de cocció i opció de servir càterings

Javi i Elisenda, a la peixateria Sunta, el negoci que regenten al Mercat de la Concepció de Barcelona, aquest divendres.

Javi i Elisenda, a la peixateria Sunta, el negoci que regenten al Mercat de la Concepció de Barcelona, aquest divendres. / Ferran Nadeu / EPC

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Tot i que estem menjant més salmó i més tonyina vermella que mai i la moda dels sushis i els cebiches ha calat en totes les edats, el consum de peix a Espanya no deixa de desplomar-se des de fa anys. Pot semblar una paradoxa, perquè ara no hi ha restaurant que es preï sense la seva ració de pop a la carta o perquè l’ auge de les gastronomies orientals ha introduït espècies que abans no es coneixien aquí, però les dades de l’última dècada són rotunds: dels 26,4 quilos que cada persona menjava anualment el 2014, s’ha passat a tot just 18 quilos. cosa que representa gairebé un 32% menys. I això ha suposat, entre altres coses, el tancament d’unes 5.000 peixateries a Espanya, un terç de les quals existien el 2007.

«Estem vivint un moment de canvis socials profunds i de noves tendències de consum, impulsades en bona mesura per la penetració d’internet i la tecnologia, i això ha fet que, per manca de temps, els espanyols cuinin cada vegada menys, i que molts hagin deixat d’anar a les peixateries, bé perquè entenen que això també requereix temps, bé per desconeixement, perquè no saben quin peix comprar», reflexiona María Luisa Álvarez, directora general de la Federació d’Associacions d’Empresaris Detallistes de Peix (Fedepesca).

Doradas, llobarro, corballs, corbines, truites, llenguados i fins i tot musclos, cloïsses i ostres neixen i creixen a les aigües de vivers o piscifactories, cosa que seria l'equivalent, en el cas del bestiar, a les granges. «Són tots peixos molt potents, que han sigut engreixats amb aliments cada vegada més sostenibles i saludables», assegura el president dels majoristes de Mercabarna. Máñez trenca també una llança també en favor dels congelats, «cada vegada de més qualitat i que permeten estalviar, sobretot en certes èpoques de l’any com el Nadal», indica.

La formació de professionals

Un altre dels grans reptes que afronta el sector de la peixateria és el relleu generacional. «Durant molts anys, fins que el 2018 es va corregir, la formació professional pública a Espanya no oferia cicles per als qui volguessin entrar a treballar en comerços d’alimentació», lamenta la directiva de Fedepesca. El problema, explica, no només afectava el sector de la peixateria, sinó també carnissers, xarcuters o forners.

D’un temps ençà, la situació s’està revertint, en part perquè són les mateixes empreses, a través d’entitats com Mercabarna, les que ofereixen la formació. «Per a molts petits negocis la falta de mà d’obra professionalitzada ha sigut definitiva per al tancament durant els últims anys», observa Carlos de Buen, peixater jubilat, que va arribar regentar una cadena de tres establiments a Barcelona.

«Ha faltat coordinació amb el sistema educatiu, una cosa que afortunadament s’està millorant, però farien falta mesures de suport com la inclusió del peix en les campanyes de prevenció de la salut o la reducció de l’IVA per a un producte que és altament saludable», proposa Álvarez.

