Futbol
El 40% dels 42 clubs de futbol de Primera i Segona tenen inversors de Llatinoamèrica o els EUA
És un negoci que a Europa ronda els 30.000 milions d’euros
La Premier League porta avantatge sobre Espanya en inversions estrangeres
Marc Merchén
El futbol és l’esport rei, al món i especialment a Europa. Quan un inversor analitza les seves opcions als EUA, sap que té cinc grans lligues estables i consolidades entre les quals triar una franquícia, però quan la mirada es torna cap al Vell Continent, la realitat és que poques opcions reals s’obren més enllà del futbol. Un negoci que a nivell professional ja ronda els 30.000 milions d’euros de facturació per temporada, amb una taxa de creixement que, malgrat la interrupció de la pandèmia, ha crescut gairebé de forma constant per sobre del 10% interanual, segons estimacions de UEFA. La projecció que aquest escenari es mantingui en el temps és el que ha fet que es tanqui la compravenda de més de 170 clubs de Primera des del 2020, i que cada any continuem veient més transaccions. Ara bé, si al Regne Unit pràcticament només arriba capital nord-americà, a Espanya continua sent més freqüent l’entrada d’inversors amb accent llatí.
El procés està sent més lent i comptagotes, ja que la Premier League compta amb diversos avantatges competitius. La primera és de reconeixement de marca, ja que el seu producte porta més de 20 anys amb una finestra en obert als EUA cada dissabte al matí, primer amb FOX Sports i des del 2013 amb NBC Sports. La segona és compartir cultura i idioma, una mentalitat anglosaxona que ha facilitat que quan els inversors en esport miren cap a Europa no contemplin cap altra primera opció que no sigui la del futbol anglès. La tercera, i no menys important, és la competició europea més gran en termes de facturació –suma gairebé el mateix que LaLiga EA Sports i Bundesliga juntes– i una implantació local que garanteix sempre estadis plens.
Forta competència
A LaLiga, en canvi, l’expansió internacional no va arrencar fins al 2015 i històricament es va posar el focus a Llatinoamèrica, per qüestions també d’idioma, però també per la forta comunitat immigrant en països com Mèxic i l’Argentina. El problema? Mentre la Premier no tenia realment una altra competició de futbol amb què rivalitzar pels fans d’aquest esport als EUA, LaLiga s’havia d’obrir lloc entre clubs amb forta implantació social capaces de monopolitzar l’atenció de l’audiència. I això ha derivat també en un canvi del perfil d’inversor.
A Espanya normalment s’arriba per connexions emocionals o perquè es veu en els equips espanyols una peça més de l’engranatge d’un negoci entorn del futbol. Només Reial Madrid, FC Barcelona i Atlètic de Madrid són contemplats avui com un valor refugi amb què diversificar les seves inversions. De fet, aquests tres són els únics que han atret inversors institucionals, amb Sixth Street entrant de ple en els negocis de l’estadi i la televisió dels dos primers i Ares Management prenent un terç dels matalassers amb la perspectiva de revalorització que ofereix la Ciutat de l’Esport.
Després dels últims moviments d’aquest estiu, el capital americà ja és present en el 40% dels 42 clubs de Primera i Segona Divisió, i la xifra s’acosta al 50% si es tenen en compte altres procedències. És una taxa molt superior a la del conjunt d'Europa, on només el 13% de clubs de Primera estan en mans foranes. I cada vegada ho fan amb més rellevància, ja que és el que també està aconseguint que els seus diners doni resultats. L’últim exemple és el de Grup Pachuca, que el 2022 va prendre el testimoni de Carlos Slim com a màxim accionista del Reial Oviedo i aquest estiu ha aconseguit que el conjunt asturià torni a Primera 24 anys després. Pel camí, el multimilionari mexicà va invertir 18 milions d’euros, als quals l’actual màxim accionista ha sumat gairebé sis milions més.
Diferents raons
Les raons per invertir no sempre són les mateixes. El ral·li inversor de l’última dècada inclou grans fortunes que tenen algun vincle familiar amb el territori i busquen reconnectar amb aquell passat, però també empresaris el reconeixement públic del qual ha arribat precisament amb la compra d’aquest club, i aquells que s’han desenvolupat en la indústria del futbol i la compra d’un club a LaLiga forma part d’un pla més gran per fer més eficients i més rendibles les seves operacions.
En aquest últim grup encaixa l’arribada del holding propietari de Club Pachuca i León (Mèxic), a més d’Everton de Viña del Mar (Xile) va fer moure’s a un dels seus màxims rivals al mercat asteca. El mateix estiu del 2022, Orlegi Sports va ampliar la seva xarxa de clubs amb la compra del 73% del Reial Sporting a la família Fernández, a una valoració total de 43 milions i el compromís d’injectar setmilions més. Aquest altre grup és propietat d’Alejandro Irarragorri, en busca i captura per a Mèxic per una disputa fiscal, i qui controla Club Santos Laguna i Atlas FC, aquest últim lloc a la venda en les últimes setmanes en un moment en què s’intenta que ningú controli dos equips que juguen en una mateixa lliga.
Una Segona més sexi
Els fons d’inversió i grans fortunes solen inclinar-se per clubs consolidats a Primera Divisió –i, si pot ser, a Champions League–. És aquesta condició la que fa certa sensació de plaça fixa en l’elit com si d’una franquícia americana es tractés. És el que el converteix en un valor refugi, mentre que s’espera que mai es devaluarà si no perd aquest estatus. De fet, aquesta plaça és un actiu intangible clau en la valoració, al costat del valor de la plantilla esportiva i el desenvolupament immobiliari existent o potencial. I això ja costa més de 500 milions d’euros si el que es vol és un club competint a Europa.
La pujada de preus, que no s’ha aplanat des de la pandèmia, ha reduït la llista de potencials inversors en les grans propietats esportives i ha fet que moltes mirades se’n vagin cap a categories inferiors, com Segona Divisió o Primera Federació. Allà el risc és molt més gran, ja que qualsevol revalorització exigeix sobretot un ascens, però les barreres d’entrada també són molt més baixes i escapen a l’apreciació d’actius de l’últim lustre.
Per entendre la magnitud del canvi, avui la taxació mitjana d’un equip a LaLiga EA Sports ascendeix a 233 milions, exclosos Reial Madrid, Barça i Atleti, i 30 milions a LaLiga Hypermotion, segons LaLiga Stock Market 2025, informe d’Intelligence 2P. És a dir, que avui quedar-se un equip de Segona ja val pràcticament el mateix que pel que podia comprar-se un modest de Primera fa tot just cinc anys. Per què? Clubs molt més grans, estadis renovats i també un control econòmic que posa traves als qui els és igual operar a pèrdues. A aquests sempre els quedarà el lliure mercat del futbol anglès.
El trio del capital mexicà el completa el Reial Valladolid, l’únic que estava en mans d’un inversor brasiler, Ronaldo Nazario, i el descens a Segona Divisió ha anat acompanyat de la seva venda a Ignite Sports Spain, un vehicle al capdavant del qual hi ha Gabriel Solares i en el qual també hi ha fons nord-americans la identitat de les quals no ha transcendit. La valoració s’ha situat entorn dels 50 milions, pràcticament el doble respecte a quan O Fenômeno el va comprar el 2018, reflectint una altra de les raons per les quals cada vegada és més habitual que les transaccions siguin a Segona i no a Primera Divisió. Cada vegada valen més diners.
I de Mèxic a l’Argentina, l’altre país des del qual més operacions han arribat i que també compta amb un ascens a Primera Divisió aquesta temporada. Es tracta de l’Elx CF, que després d’un llarg període de reestructuració –descens administratiu inclòs el 2015–, ara pertany a Christian Bragarnik. A diferència del perfil mexicà, la seva relació amb el futbol ha estat sempre més associada a la representació de jugadors fins que el 2019 es va fer amb el 90% del conjunt il·licità en una operació que el taxava en uns 40 milions, inclosos els variables per ascensos. Amb ell, han sigut dos salts a la màxima categoria, posar fi al concurs de creditors i tornar a ser sostenible econòmicament.
El matemàtic i el banquer
El grup d’inversors argentins el completen dos inversors més que no venen de controlar abans un club al seu país. Marcelo Figoli, procedent del món de l’entreteniment, va prendre el control del Burgos CF a principis del 2024 i fa unes setmanes va sumar al seu portafolis un paquet minoritari al Recreatiu de Huelva. Abans, a mitjans del 2023, el Reial Racing fos adquirit per Sebastián Ceria. Matemàtic de formació, el 2019 va vendre per 850 milions de dòlars la seva empresa de gestió de riscos, Axioma, a la Borsa d’Alemanya. En el seu cas, sí que tenia un vincle emocional, sent la seva dona de Santander, entroncant així amb un racional d’inversió com el que va impulsar Slim a Oviedo el 2015 o a la família Mouriño amb l’RC Celta.
Des de Veneçuela destaca Juan Carlos Escotet, màxim accionista d’Abanca i que porta invertits més de 69 milions d’euros a l’RC Deportivo després de capitalitzar des del 2021 tot el deute amb què el banc gallec va evitar el risc de fallida del club. Després d’assentar-lo a Segona i defensar la seva inversió com un compromís amb la Corunya i Galícia, el banquer hispanoveneçolà ha decidit replicar l’estratègia multiclub de tants altres inversors amb la compra del FC Penafiel de Segona a Portugal.
George Kabchi, veneçolà d’origen libanès, va aterrar molt abans a l’Albacete Balompié, el 2017, convertint-se en un dels pioners de la nova onada d’inversió estrangera en el futbol espanyol. Ell, empresari del sector immobiliari; el seu germà, representant de futbolistes. I, en total, una inversió de més de 13,5 milions per refermar una plaça en el futbol professional que és el principal actiu perquè avui el valor del club superi aquest import.
Marcelo Claure ja era una figura pública molt abans de la seva irrupció en la indústria de l’esport, primer amb la compra del Club Bolívar el 2008 i, més tard, sent un dels promotors de la creació d’Inter Miami. El 2020 va entrar en l’ecosistema del City Football Group (CFG) amb la compra del 35% del Girona FC, moviment que es va traduir en la venda un any després de la seva participació en la franquícia de la MLS. Una plusvàlua rellevant que li va servir per reinvertir en el soccer tres anys després, adquirint un 10% del New York City.
Capital ianqui i accent llatí
Claure forma part del grup d’inversors amb passaport nord-americà i arrels llatines, i en els quals sí que s’aprecia la vocació de crear holdings multiclub. De fet, el reconegut inversor va traspassar les seves accions a Inter Miami als germans Mas, la fortuna del qual s’estima en més de 1.000 milions de dòlars i els que a l’MLS estan mirant de deixar empremta amb moviments com el fitxatge de Leo Messi i els seus esforços per convertir la franquícia en la de qualsevol llatí amb una narrativa en la qual l’ús de l’espanyol és fins i tot superior a la de l’anglès.
En aquest viatge estan acompanyats per David Beckham, però per a la seva aventura a Espanya van buscar altres companys de viatge. Jorge i José Mas van liderar la compra del Reial Saragossa de la mà de Joseph Oughourlian, accionista de referència de Grupo Prisa i propietari de l’RC Ligue 1. Al costat d’altres inversors nord-americans, la seva inversió en el club ja supera els 38 milions d’euros i han aconseguit desencallar la remodelació de l’estadi de La Romareda.
Aquest import s’aproxima al qual va pagar Blue Crow Sports per aconseguir el control del CD Leganés, si bé la família Moreno Pavón es va poder embutxacar 35 milions extra a compte dels guanys generats amb un club que van agafar a Segona B i a qui van portar l’elit amb una inversió de menys de 10 milions. Aquesta firma també controla el Cancún FC de Lliga d’Expansió MX (la Segona asteca) i està liderada per Jeff Luhnow, nascut a Mèxic i de pares nord-americans, que abans de crear el seu propi hòlding futbolístic va treballar per a McKinsey i diferents franquícies de beisbol a l’MLB. Pels despatxos d’una franquícia nord-americana també va passar el canadenc d’origen grec Haralabos Voulgaris, que va pastar la seva fortuna sent apostador professional i qui durant tres anys va ser director d’investigació dels Dallas Mavericks de l’NBA. Un background semblant al d’Anthoy James Bord, jugador de pòquer professional en el passat i un dels representants de la tecnològica nord-americana Park Bench al Còrdova CF.
Amb pedigrí a les grans lligues nord-americanes, tot i que ja sense accent llatí tan marcat, figuren els amos de l’RCD Mallorca, que han sigut capaços d’executar un procés similar al que aspira a viure el Reial Saragossa: sanejament comptable amb una inversió de més de 33,5 milions d’euros, consolidació en l’elit del futbol i estadi convertit en motor de negoci. El grup inversor inicialment va desembarcar a Palma capitanejat per Robert Sarver, examo dels Phoenix Suns, però avui la propietat recau a Andy Kohlberg, extennista professional i qui també participava en la franquícia de l’NBA, al costat de l’exjugador Steve Nash i Steve Kerr, entrenador dels Golden State Warriors, entre d’altres.
Única aposta possible
La llista nord-americana la completa Ben Harburg, un inversor establert al Pròxim Orient que va comprar el 6,5% del Cadis CF fa ja gairebé quatre anys. El seu vincle és una combinació de sentiment –va viure dos anys de la seva infància al Port de Santa Maria– i inversió, ja que es va acabar inclinant pel conjunt gadità pel seu potencial de revalorització. Fa uns dies, va tornar a ser notícia per ser el primer estranger a aconseguir un club de l’Aràbia Saudita dins del pla de privatització arrencat pel país.
Independentment de les raons per invertir, al final pràcticament tots acaben participant en més d’un club. I, si bé 777 Partners és un dels projectes fallits de holding multiclub i encara és al Sevilla FC com a minoritari, els seus promotors ja han advertit del que comença a ser una realitat: "En el futur, serà l’única manera d’assegurar la sostenibilitat de clubs petits i mitjans".
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins