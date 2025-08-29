Empreses
La matriu alemanya de Glovo adverteix que està en risc la seva continuïtat
Delivery Hero basa els dubtes en les multes de 450 milions que pesen sobre l’empresa
També influeix la investigació per presumpte delicte contra els drets dels seus repartidors
Gabriel Ubieto
Delivery Hero, la matriu d’origen alemany propietària de Glovo, deixa en l’aire la continuïtat de l’empresa de les motxilles grogues. "Existeix una incertesa significativa respecte a la capacitat de Glovoapp23 S.A., Espanya, per continuar com a empresa en funcionament", recull l’informe del primer semestre de l’any elaborat per la corporació per als seus inversors. Els dubtes de Delivery Hero sobre la viabilitat de Glovo se sustenten en els 450 milions d’euros en sancions que pesen sobre la companyia pels seus reiterats incompliments de la normativa laboral. També per la capacitat operativa de la plataforma una vegada ha culminat la seva transició a un model de repartidors assalariats. Fonts de Glovo consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, van declinar fer declaracions i es van remetre a l’informe de Delivery Hero.
El futur de l’aplicació de menjar a domicili líder a Espanya no està gens clar i els dubtes en el si de Delivery Hero no són nous. Ja el juny passat, al seu informe anual del 2024, va explicitar la seva "incertesa significativa" sobre la continuïtat de Glovo, endurint un to que ara, dos mesos més tard, diu.
La companyia fundada per Óscar Pierre a Barcelona fa 10 anys pugna per tancar el seu primer exercici amb més ingressos que despeses. Fins a la data no ha donat beneficis i la paciència dels inversors alemanys, que la van comprar el 2022, s’esgota. De moment, Glovo deu a la Seguretat Social 450 milions d’euros, segons recull l’informe de Delivery Hero, i la suma continua augmentant, fins a un punt que amenaça d’ofegar la companyia.
Jutjat de Barcelona
Una altra variable que pot condicionar a curt termini la direcció de la companyia és el resultat de la investigació penal que porta a terme un jutjat de Barcelona contra el conseller delegat de Glovo per un presumpte delicte contra els drets dels seus repartidors. La jutge l’investiga des de l’any passat per negar-se a complir les resolucions d’Inspecció de Treball, cosa que hauria privat desenes de milers de missatgers a Espanya –actualment opera amb més de 7.000 en plantilla, segons els seus números– de drets laborals bàsics. La investigació judicial continua i a la tornada de l’estiu estan previstes més compareixences, tot i que no està clar encara si la jutge acabarà imputant Pierre.
"Vam decidir canviar de model perquè no podíem operar amb més multes", va reconèixer el conseller delegat de Glovo el febrer passat en una entrevista amb EL PERIÓDICO. La magnitud del deute amb la Seguretat Social, que l’empresa té impugnada, preocupa els quarters generals de Berlín. "Si aquests riscos es materialitzessin en la seva totalitat, és possible que els esmentats pagaments no poguessin satisfer-se dins de les seves activitats comercials operatives sense el suport financer addicional de Delivery Hero", afirmen des de la matriu alemanya. És a dir, si els tribunals espanyols no li donen la raó a Glovo –cosa que fins ara majoritàriament no ha sigut així–, la viabilitat pot dependre d’una injecció de capital que Delivery Hero no té clar que vulgui assumir.
Inspecció de Treball té pendent notificar a Glovo la resolució definitiva d’una onada d’actuacions que van tenir lloc durant els dos últims anys a les principals ciutats d’Espanya. El desembre passat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va fer públic que els inspectors havien detectat uns 60.000 repartidors que exercien com a falsos autònoms, si bé no va revelar quants diners via cotitzacions i quants diners via sancions hauria d’abonar Glovo.
