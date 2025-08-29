Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

CaixaBank duplica el finançament al sector hoteler gironí amb 50 milions d'euros

L'entitat financera signa 158 operacions de crèdit a les comarques gironinest, 38 més que en el mateix període de l'any passat

La seu de CaixaBank a Barcelona

La seu de CaixaBank a Barcelona / CaixaBank

Redacció

Redacció

Figueres

CaixaBank, a través de la seva línia especialitzada Hotels & Tourism, ha tancat el primer semestre de 2025 amb 50,3 milions d'euros en finançament concedit al sector hoteler i d'allotjaments turístics a Girona.

Aquest volum representa un increment del 113% respecte al mateix període de 2024, quan el volum de finançament va ascendir a 23,6 milions d'euros. En total, aquesta xifra s'ha formalitzat en un total de 158 operacions de crèdit signades a les comarques gironines, cosa que suposa un augment interanual del 32%, segons informa l'entitat bancaria.

Els hotels i allotjaments turístics han destinat la major part dels fons a projectes de reforma i modernització d'allotjaments turístics, adquisició de nous establiments, iniciatives d'innovació i sostenibilitat, així com a cobrir necessitats operatives mitjançant productes de circulant.

L'entitat compta amb equips d'especialistes en l'àmbit hoteler, que acompanyen prop dels 2.200 experts en assessorament empresarial de l'entitat, distribuïts en més de 200 centres i oficines especialitzades en empreses i pimes.

Hotels & Tourism té convenis amb més de 40 federacions i associacions hoteleres i organitza periòdicament trobades amb empresaris del sector per tota la geografia espanyola. L'entitat financera participa també en les principals fires turístiques internacionals (Fitur, WTM, ITB).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents