Treball
Gonzalo Bernardos diu el que ningú s'atreveix sobre l'absentisme laboral: "Prou ja amb la productivitat..."
L'economista reparteix culpes entre treballadors i empresaris
Pedro Sanjuán
L'economista i professor d'Economia de la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos ha destacat el fet que la productivitat a Espanya està pujant un 2,5%, més que a la majoria dels països europeus.
Les seves declaracions les ha realitzat al programa de televisió laSexta Xplica, on també ha volgut abordar el tema de l'absentisme laboral al país, repartint responsabilitats sobre aquest fenomen que preocupa al Govern entre treballadors i empresaris: "Perquè mira que hi ha mals caps i mira que hi ha treballadors cremats per caps que no són el que haurien de ser".
No és la primera vegada que Bernardos es pronuncia sobre la productivitat dels empleats a Espanya i ja fa uns mesos, a la mateixa cadena de televisió, deia el següent al respecte, en relació amb la futura reducció de la jornada laboral a Espanya i l'oposició a aquesta mesura del món empresarial: "Una part dels empresaris no entén que la competitivitat al segle XXI va en relació amb la qualitat dels productes. Cal pagar millor als treballadors perquè es formin més i siguin més productius". L'economista ha estat contundent i ha conclòs llançant un dard a la patronal: "Obtenir una presència significativa de quota de mercat a través del treball mal pagat és fruit d'altres èpoques i d'altres països."
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
- L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
- EN IMATGES | Així s'ha viscut l'arribada dels equips de La Vuelta a Figueres
- Roses es consolida com a porta d’entrada del turisme de creuers de luxe a l’Empordà
- Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas