Cases a la Costa Brava entre dos i quatre milions d'euros: el segment de luxe dispara les seves vendes en cinc anys
A Madrid, Barcelona i la Costa Brava, els compradors paguen entre dos i quatre milions d’euros per propietat, i a les Balears i la Costa del Sol l’import mitjà és de quatre milions, tot i que hi ha vendes rècord que superen els 20 milions
María Jesús Ibáñez
En diuen luxe ‘silenciós’, però possiblement l’adjectiu ‘discret’ s’ajusta molt millor. Es tracta, en suma, de passar desapercebut, de mantenir un perfil baix, d’evitar les fotografies promocionals o els anuncis que només insten a fer clic i tafanejar. Els rics que posen les seves cases a la venda busquen la privacitat i fugen de la xafarderia, reclamen que l’operació de compravenda es faci fora de mercat o ‘off market’, és a dir, que l’habitatge en qüestió no es publiciti. Per al comprador, els motius són similars. És més, comprar un immoble ‘off market’ és, per a l’inversor, sinònim de tranquil·litat i seguretat en l’adquisició.
Tenint en compte, per tant, que hi ha un percentatge important d’habitatges de luxe que escapen a les estadístiques, no és fàcil determinar amb exactitud quin és el volum que mou el sector immobiliari de gamma alta. Però hi ha dades com la que figura en l’últim balanç presentat per les companyies Fotocasa i Infinitum que calculen que, entre el gener del 2019 i el març del 2024, la disponibilitat d’immobles residencials amb un preu de compravenda superior als 800.000 euros es va disparar més d’un 150%. En el mateix període de cinc anys, el nombre de demandants d’aquest tipus d’habitatges va registrar un creixement del 97%, cosa que implica que pràcticament es va duplicar.
L’interès dels compradors, en canvi, va per altres camins. La Comunitat de Madrid lidera clarament la demanda, amb un 36,1% del total d’usuaris a la recerca d’habitatge, seguida de la província de Barcelona, amb el 14,6%. La llista la completen Màlaga, amb l’11,6% d’interessats per habitatges de luxe; les Balears, que concentren el 9%; Alacant (3,8%), i la província de València (3,3%).
Ubicacions tranquil·les i acabats nobles
Acabats amb materials nobles, duradors i sense excessos decoratius; eficiència energètica i dispositius per fer la vida més còmoda, gràcies a la domòtica; uns bons aïllaments i una distribució funcional i amb els espais ben aprofitats; dissenys minimalistes i atemporals, i, sobretot, ubicacions en entorns tranquils i privilegiats, sense soroll ni trànsit, però amb una oferta de serveis no gaire allunyada. Les cases de luxe que es venen actualment a Espanya tenen en compte criteris com el confort i la tranquil·litat, a més de l’eficiència i l’estètica sense excessos, informen des de Gesmar 2000, una immobiliària que treballa amb aquest tipus d’habitatges a la província d’Alacant. Així, per exemple, els clients valoren "un pis amb finestres de triple vidre, que mantenen un silenci absolut tot i que estigui en plena ciutat, o una casa amb calefacció per terra radiant, invisible però acollidora a l’hivern", indica la companyia en un comunicat.
La immobiliària Lucas Fox, que treballa amb grans inversors d’arreu del món, indica, en el seu informe anual del 2024, que "l’oferta de propietats exclusives amb un preu de 2,5 milions d’euros o més va augmentar un 7%" respecte a l’exercici anterior. Això, malgrat que l’oferta d’immobles d’aquesta gamma disponibles en la seva cartera de clients es va reduir un 12% en comparació amb el 2023, "cosa que reflecteix l’existència d’un mercat més ajustat", apunta la firma.
A Madrid, Barcelona i la Costa Brava, els compradors paguen entre dos i quatre milions d’euros per propietat, tot i que hi ha cases més exclusives que poden superar els 10 milions, segons dades de la immobiliària Walter Haus. Les Balears i la Costa del Sol registren un import mitjà per operació d’uns quatre milions d’euros, malgrat que en operacions rècord se superen els 20 milions. I finalment, al litoral valencià i a la cornisa cantàbrica, les transaccions es fan per valors mitjans d’entre un i tres milions.
Com s’explica que, en un moment de crisi immobiliària com aquest, el sector denominat "prime" estigui vivint una època tan daurada? "Des de la pandèmia, de fet, el consum de béns de luxe, no només de l’habitatge, sinó d’altres productes, ha crescut a escala global", apunta Antoni Cunyat, professor d’Anàlisi Econòmica a la Universitat de València (UV) i docent col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Els compradors són milionaris o multimilionaris aliens a les oscil·lacions de preus, als quals no els importa gastar-se els diners en un bé de gran qualitat, sobretot perquè en moments d’incertesa econòmica internacional, com l’actual, el que busquen és diversificar els seus actius", prossegueix Cunyat.
