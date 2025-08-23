Hispano-Suiza
El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
Un cotxe de la marca Hispano-Suiza, empresa fundada per la família Mateu de Peralada, va ser nomenat el millor de l'espectacle al 74è Concours d'Elegance de Pebble Beach
El cotxe H6N Nieuport-Astra Torpedo de la marca Hispano-Suiza, empresa fundada per la família Mateu de Peralada i amb fuselatge de torpede i fabricat a Barcelona, va ser nomenat el millor de l'espectacle al 74è Concours d’Elegance de Pebble Beach (Califòrnia), el certamen d’automòbils clàssics més prestigiós del planeta.
El vehicle, conegut com a “Tulipwood” per la seva carrosseria de làmines de caoba unides amb 8.500 reblons, va ser construït originalment per a l’aviador i pilot André Dubonnet, que el va fer competir a la Targa Florio i a la Coppa Florio.
Els actuals propietaris del cotxe, Penny i Lee Anderson, el van restaurar recuperant la seva forma original de torpede i n’han destacat l’autenticitat i la bellesa artesanal. És la segona vegada que aconsegueixen el màxim guardó a Pebble Beach, després d’imposar-se ja el 2022 amb un Duesenberg J de 1932.
Guardonats tres vegades
Pel que fa als cotxes de la marca empordanesa, aquesta no és la primera vegada que són premiats a Pebble Beach. De fet, els vehicles de la Hispano-Suiza ja havien guanyat el premi principal dues vegades, la més recent el 1989.
El Concours d’Elegance, que enguany ha reunit 229 vehicles d’arreu del món, ha recaptat més de 4 milions de dòlars per a projectes socials i educatius al comtat de Monterey.
