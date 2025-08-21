Turisme
El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
Els propietaris poden obtenir durant l'estiu més de 12.000 euros, segons un estudi de pisos.com
Joel Lozano
A la Costa Brava, el lloguer vacacional concentra en pocs mesos uns ingressos elevats per als propietaris. Segons un estudi del portal immobiliari pisos.com, llogar un habitatge al litoral gironí durant els mesos d’estiu pot reportar uns ingressos similars als d’un any sencer a la ciutat de Girona.
En concret, les dades del portal revelen que durant els mesos de juliol i agost els propietaris poden obtenir fins a 12.392 euros a través del lloguer vacacional a la Costa Brava, una xifra pràcticament equiparable als 13.446 euros anuals que es perceben de mitjana per arrendar un pis a la ciutat de Girona.
Aquesta realitat es repeteix també en altres punts del litoral espanyol. Situacions similars es donen a Baleares, on dos mesos de lloguer generen 20.392 euros, molt a prop dels 20.711 euros anuals a Palma, o a la Costa de la Luz, amb 7.216 euros en temporada alta, que representen gairebé tot el que es guanya en un any a Huelva (8.866 euros).
Rendibilitat
Tot i que el percentatge de rendibilitat aparent de les zones de platja sol situar-se per sota del de les capitals (entre l’1,7% i el 4,2% al litoral, davant de fins a un 8% a les ciutats), la concentració de guanys en un període curt resulta clau. "Molts inversors valoren poder cobrir gran part de les despeses anuals de la propietat amb només dos mesos de lloguer, mantenint-la disponible per a escapades i vacances la resta de l’any", destaca Ferran Font, portaveu i director d’estudis de pisos.com.
L’anàlisi mostra, en canvi, que les capitals de província continuen sent més rendibles en termes percentuals. Tarragona (8,07%), Castelló de la Plana (7,05%) i Almeria (6,94%) lideren el rànquing gràcies a la combinació de preus de compra continguts i demanda estable. A l’altre extrem hi ha Donostia (3,67%), Palma (4,35%) i Cadis (4,60%), penalitzades pels elevats preus de l’habitatge.
En el cas de les costes, Baleares encapçala la llista amb un 4,25% de rendibilitat, tot i tenir el preu d’adquisició més alt (479.315 euros), mentre que la Costa Basca cau fins a l’1,72% amb cases que superen de mitjana els 432.000 euros.
Més enllà de les xifres, el valor afegit del lloguer vacacional és el gaudi personal, segons remarquen des de pisos.com. "El lloguer vacacional en costa combina el millor de dos mons: genera ingressos significatius durant juliol i agost mentre permet al propietari gaudir del seu habitatge la resta de l’any", exposa Font. "Ja no parlem només d'inversors tradicionals, sinó de famílies que busquen una segona residència que es pagui parcialment sola, representant un canvi de paradigma a la inversió immobiliària costanera on el valor emocional i el retorn econòmic van de la mà", conclou.
