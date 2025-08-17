Acomiadada per entrar 20 cops diaris a Tiktok
L’empleada no podia usar l’ordinador de la feina per a finalitats personals
G. U.
El Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria (TSJC) ha avalat com a procedent l’acomiadament d’una treballadora que entrava gairebé 20 vegades al dia a les seves xarxes socials fent servir l’ordinador de la feina i en horari laboral. El tribunal dona per bona l’actuació de la companyia i considera bàsic per sustentar la decisió que l’empleada tenia explícitament prohibit l’ús del material d’oficina, com ara la computadora, per a finalitats personals.
Les xarxes socials poden ser la ruïna de més d’un treballador, especialment per a finalitats poc ètiques o deixen rastre de conductes reprovables segons la direcció i els tribunals. La traçabilitat dels continguts que es publiquen a Tiktok, Instagram o Facebook serveixen més d’un cop per justificar l’acomiadament d’empleats.
Tot i que no solament el que es puja a les xarxes socials pot ser usat en contra dels empleats, sinó també el sol rastre de connectar-s’hi. Un cas d’aquesta índole va arribar recentment als magistrats del TSJ de Cantàbria, segons recull la sentència divulgada a les xarxes socials per l’advocat laboralista Pere Vidal.
Una administrativa amb gairebé deu anys d’antiguitat a la mateixa empresa va ser acomiadada després de poder acreditar la direcció que en el termini d’un mes va entrar 411 vegades als perfils de les xarxes socials de Twitter, Tiktok, Snapchat, Instagram, Pinterest, Facebook i LinkedIn, segons va recopilar mitjançant un informe pericial. Això, ja que un mes té entre 21 i 23 dies feiners, vol dir gairebé 20 connexions al dia.
"Dedica la jornada laboral, totalment o parcialment, a navegar a les xarxes socials per a qüestions personals, en comptes d’executar les tasques encomanades per l’empresa, i la conducta esmentada també comporta la ruptura de la bona fe contractual", segons diu la carta d’acomiadament reproduïda en la sentència. Prèviament l’empresa l’havia sancionada per arribar tard a la feina.
Un dels elements clau en què sustenten els magistrats la sentència era en la prohibició expressa, prèvia i coneguda per la treballadora, de fer servir l’ordinador per a finalitats personals. La companyia, en el contracte de treball, ja l’alertava que l’ús de la computadora "solament està permès, d’una manera exclusiva, per portar a terme la teva feina i no està permès l’ús, per tant, per a finalitats diferents, fins i tot fora del temps de treball". Per al TSJC "es presenten en una falta molt greu de transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’acompliment de la feina".
