Turisme
La Costa Brava frega el 100% d'ocupació aquest pont del 15 d'agost
La presidenta de l'ATA a les comarques gironines, Esther Torrent, remarca que aquesta serà "la setmana més forta de tot l'any"
A la resta de Catalunya també s'esperen unes xifres molt positives
El pont de Santa Maria ha començat amb previsions optimistes pel sector turístic a la Costa Brava, on els establiments preveuen una ocupació pràcticament del 100%. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Esther Torrent, remarca que aquesta serà "la setmana més forta de tot l'any" a nivell d'ocupació, en consonància amb l'agost, que és "un mes potent".
En aquest sentit, Torrent explica que l'estada mitjana és l'habitual i el dia festiu coincideix amb l'inici i la finalització de vacances de molta gent. Per això, assegura que "el pont en si no es nota gaire" i no té la mateixa incidència que altres com el de Sant Joan.
El que sí que deixen clar des dels apartaments turístics és que des de la pandèmia el públic s'ha acostumat a reservar amb molta antelació i això permet "treballar de forma més organitzada i amb previsió". De moment, la temporada "funciona bé" i preveuen tancar-la amb xifres similars a les de l'any passat perquè tenen les mateixes dades de reserva que la temporada anterior.
Previsions optimistes
Més enllà de la Costa Brava, el sector turístic afronta el pont d’agost amb previsions optimistes a tot Catalunya, especialment a la costa i al Pirineu, on molts allotjaments penjaran el cartell de complet. "Aquest cap de setmana promet ser l’estrella de la temprada", destaca la presidenta del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa de Barcelona - el Maresme, Isabel Mallol, que espera una ocupació del 99% a la zona. Al llarg del territori, hotels, apartaments, càmpings i cases rurals registraran ocupacions d’entre el 85% i el 100%. Les empreses constaten que tots els mercats "estan funcionant bé" en un mes que és "la joia de la corona" pel sector. A més, assenyalen una tendència a allargar la temporada més enllà de la segona quinzena d’agost.
Un dels llocs on es constarà més el moviment de persones serà l’aeroport del Prat que operarà més de 4.200 vols (+3,3%) entre dijous i diumenge. La infraestructura preveu al voltant de mil operacions diàries enmig de diverses vagues del servei de terra (handling), que començaran divendres i afectaran Ryanair i una desena més de companyies.
La costa barcelonina, amb ocupacions d’entre el 90% i el 100%
Pel que fa al Garraf, l'ocupació és plena, com és habitual a l’agost. A Sitges, el president del Gremi d'Hostaleria, Oskar Stober, parla de "ple tècnic": "No hi ha disponibilitat d'habitacions". Els preus s'han mantingut respecte a l'any passat, amb un lleuger increment per l’actualització de l'IPC.
A Vilanova i la Geltrú, el president del Gremi d'Hostaleria, Jordi Gasol, assegura que la situació és excel·lent. Tot i que la dana de fa un mes va fer patir per les reserves, la situació s'ha normalitzat. "L'ocupació és al cent per cent aquest mes d'agost, i les previsions per al pont són les mateixes". Bona part de la clientela fa estada en càmpings, donat el baix nombre d'hotels a la ciutat: "Són majoritàriament francesos, holandesos i anglesos, i ara mateix ja no hi cap ningú".
Al Maresme, les previsions per aquest cap de setmana són molt bones. "Tot l’agost hem tingut una ocupació d’entre el 90% i el 95%", indica la presidenta del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la Costa de Barcelona - el Maresme, Isabel Mallol. Per al pont, "l'ocupació ronda el 99%", amb el turista nacional com a predominant, seguit pel francès, l'alemany i el britànic, i un repunt de famílies de Polònia.
Un 85% d'ocupació mitjana a la demarcació de Lleida
Els allotjaments turístics de Lleida esperen fregar la plena ocupació durant el pont. El Patronat de Turisme preveu una mitjana superior al 85%, amb hotels del Pirineu entre el 95% i el 100%, i xifres inferiors a les Terres de Lleida. Els càmpings fregaran la plena ocupació i les cases de turisme rural superaran el 90%. Les altes temperatures han impulsat el turisme actiu, amb empreses d’esports d'aventura al Pallars Sobirà registrant un 85%-90% de reserves.
Cases rurals de la Catalunya Central
En zones com el Berguedà, s’espera penjar el cartell de complet. "És una tendència habitual i aquest any, a més, hi ha aquest pont al mig de l'agost", explica Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme. El públic és familiar i de l'àrea metropolitana. Han detectat més reserves d’última hora, sobretot en cases petites.
Al Moianès, establiments com Mas Vilarrasa de Moià també preveuen plena ocupació. En canvi, a l'Alta Anoia, l'ocupació és del 60% en reserves de setmana sencera i del 40% per al cap de setmana llarg. "Malgrat caure el festiu en divendres, les reserves són de 2 nits de mitjana", comenta Ramon Bosch, president de l'associació local.
Tarragona i l'Ebre, fins al 95%
Finalment, a Tarragona i a l'Ebre s’esperen ocupacions del 90% i el 95% aquests dies, segons explica Xavier Guardià, portaveu de la FEHT. El mes es tancarà amb un 80%-85% i la temporada està sent bona. El turisme estatal es concentra entre mitjans de juliol i la segona quinzena d’agost, mentre que britànics i francesos arriben abans. Ara l’agost s’allarga més fins a final de mes.
Des de la FEHT celebren la desestacionalització i volen que el setembre, octubre i novembre guanyin pes, igual que els mesos de primavera. Tot i això, l’agost continua sent "la joia de la corona", amb més oferta d'allotjament i altes ocupacions tant a la Costa Daurada com a les Terres de l’Ebre. Que sigui pont "no vehicula massa" les xifres, però "ajuda a rematar forats".
Els visitants són majoritàriament catalans i espanyols, seguits per francesos, britànics i irlandesos, que han substituït el turisme rus. També arriben turistes d'Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Suïssa, Itàlia i Portugal.
