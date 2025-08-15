Pont
Aquests són els centres comercials que obren aquest divendres 15 d’agost a Catalunya
En zones costaneres i turístiques és probable que obrin amb horaris especials o reduïts
El 15 d’agost, festivitat de l’Assumpció de la Verge, és festiu a Catalunya i a la resta d’Espanya. Aquest any la data coincideix amb un divendres, cosa que permet a molts gaudir d’un pont d’estiu. Entre escapades i plans d’oci, són molts els que es pregunten si poden aprofitar la jornada per visitar el seu centre comercial favorit. A més, l’onada de calor convida a refugiar-se en espais climatitzats.
L’obertura o tancament d’aquests espais depèn de la ubicació i de la política de cada complex. En algunes ciutats romanen tancats, mentre que en zones costaneres i turístiques, on l’afluència de visitants es multiplica en aquestes dates, és més probable que obrin amb horaris especials o reduïts.
Centres comercials de l'Empordà i Girona
El centre Gran Jonquera Outlet & Shopping informa que obre els seus establiments en horari habitual, de 9 a 21 hores, igual com fa tots els diumenges i festius (excepte el 25 de desembre), tal com remarca al seu portal.
L’Espai Gironès tanca les seves botigues aquest divendres, però obre restaurants i zones d’oci amb els horaris de sempre, disponibles a la seva web.
Zones de Gran Afluència Turística
Si vols fer compres, anar al cine, menjar en un restaurant o simplement passejar entre botigues, convé informar-se abans de sortir de casa. De fet, la majoria dels centres comercials de Barcelona es mantenen oberts, però els serveis i horaris poden canviar.
És més, des de l’aprovació de les zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) a Barcelona, el maig del 2022, els establiments comercials d’aquestes zones poden obrir els diumenges i festius durant certes èpoques de l’any.
De forma general, abans de la seva aprovació, les botigues només podien obrir les portes 10 diumenges o festius a l’any: 8 d’aquests dies eren comuns per a tot Catalunya i 2 de lliure elecció per part dels ajuntaments.
Els establiments oberts
Entre aquestes zones es troben ubicacions cèntriques com el Barri Gòtic, el Raval o l’Eixample; àrees costaneres com la Barceloneta o el Fòrum, i barris com Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
En aquest context, el 15 d’agost és un dels festius escollits per mantenir els comerços oberts: centres comercials com Les Arenes, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L’Illa Diagonal poden rebre visitants avui, dia de l’Assumpció.
A més, moltes botigues del centre, ubicades en carrers com Portal de l’Àngel, passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, també s’acullen a l’horari estès.
Horaris especials
Així i tot, les franquícies tindran un horari especial: obriran de 12.00 h a 20.00 h, mentre que de dilluns a dissabte, durant l’horari d’estiu —que finalitza el 30 de setembre—, l’horari serà de 9.30 h a 22.00 h.
Tanmateix, el centre comercial Maremàgnum és un cas aïllat, ja que obre de dilluns a diumenge, de 10.00 h a 22.00 h, sense excepció.
L’objectiu d’aquesta decisió és fomentar les compres durant la temporada alta del turisme —que va de maig a setembre—, perquè l’obertura dels diumenges i d'alguns dies festius genera un augment significatiu de la facturació.
Només restauració i oci al voltant de Barcelona
En canvi, els centres comercials de l’entorn de Barcelona, com Gran Via 2 (l’Hospitalet), Màgic Badalona, Splau (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès) i Mataró Parc, no han triat el dia d’avui com a festiu d’obertura, per la qual cosa les seves botigues estan tancades i només obren els establiments d’oci i restauració.
Centres comercials de Tarragona
A la província de Tarragona, el centre comercial La Fira de Reus tanca les seves botigues avui, però sí que obre d’11 a 00.00 hores la zona d’oci i restauració.
El Parc Central de Tarragona no obre les seves botigues els festius, però sí que ho fan els establiments d’oci i restauració, tal com informen a la seva pàgina web. L’horari serà de 9 a 1.30 de la matinada.
