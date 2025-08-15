Economia
Bon Preu creix un 7% i supera els 2.400 milions de facturació
L’ebitda va escalar fins als 199 milions el 2024, amb 158 milions d’inversió
Sergi Saborit Vilà
Bon Preu es consolida com un dels principals èxits del sector de la distribució. Després d’experimentar un creixement del 7%, el 2024 va superar per primera vegada els 2.400 milions d’euros de facturació, fet que suposa que en l’última dècada, i sense necessitat d’expandir-se fora de Catalunya, la companyia familiar ha aconseguit gairebé triplicar la seva mida, ja que els seus ingressos el 2014 vorejaven els 900 milions. La cadena de supermercats amb seu a Osona s’ha convertit avui en un grup que ocupa prop d’11.000 persones i que disposa de 216 punts de venda amb les marques Bonpreu i Esclat, a les quals s’afegeix una xarxa de 66 gasolineres EsclatOil.
Segons les dades financeres del 2024 a què ha tingut accés en exclusiva EL PERIÓDICO, a l’exercici fiscal tancat el 28 de febrer, Bon Preu es va anotar una facturació total de 2.421 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 7,1% i que inclou tant les vendes dels seus més de 200 supermercats, com els ingressos de les seves altres dues línies de negoci: la comercialització de carburants i d’electricitat verda.
L’any passat, el grup també va millorar la seva rendibilitat. Concretament, el resultat brut d’explotació (ebitda) va avançar a doble dígit, fins a arribar als 199 milions, un 11% més. Així, el marge d’ebitda sobre vendes es va situar el 2024 en el 8,2%. El benefici net va escalar fins als 81 milions d’euros, fet que equival a un marge net sobre vendes del 3%.
Les inversions
Les inversions el 2024 es van elevar a 158 milions, incrementant fins a 1.200 milions el volum inversor acumulat en els últims nou anys. Bon Preu se situa així com una de les principals empreses inversores a Catalunya i també ho és en termes d’ocupació, amb 10.924 persones contractades, el 99% de manera indefinida.
Gràcies a aquesta força laboral, Bon Preu va contribuir l’any passat a les cotitzacions socials amb 64 milions d’euros. Si s’hi suma el pagament de tota mena d’impostos (37 milions), la contribució fiscal del grup a les arques públiques va sumar 101 milions. Per fidelitzar la plantilla, minimitzar les rotacions i ser una empresa atractiva a l’hora d’atraure talent, la companyia catalana ha impulsat una nova política retributiva que pretén fomentar una cultura interna basada en la meritocràcia i en el reconeixement de l’esforç individual de les persones i dels equips. Aquest programa s’ha traduït l’últim any en el pagament d’un total de 38 milions als empleats en concepte de primes i variables, un 72% més.
Des de principis d’any, la cadena ha inaugurat dos establiments Bonpreu a Terrassa-Matadepera i Barcelona, un Esclat a Cunit i dues gasolineres a Anglès i la Seu d’Urgell. En l’últim quadrimestre obrirà set supermercats més.
