Bar musical Mar&Sons, un nou pub amb esperit clàssic, bon ambient i jocs a Roses

Situat al carrer Puig Rom, número 106, l'establiment acaba d'obrir les portes

El bar disposa de jocs com un futbolí i un billar.

Roses recupera l’essència del pub clàssic amb l’obertura del bar Mar&Sons, un nou espai que vol esdevenir punt de trobada per a aquells que busquen bon ambient, copes ben servides i un toc de diversió.

Situat al carrer Puig Rom, número 106, l’establiment acaba d’obrir les portes a tocar del passeig marítim i molt a prop de la plaça Frederic Rahola, espai emblemàtic on se celebren actes populars com els balls de Carnaval. Aquest estiu, Mar&Sons obre de dimecres a diumenge, oferint una alternativa fresca i diferent dins l’oferta nocturna de Roses.

En una vila on no abunden els pubs, Mar&Sons arriba per omplir aquest buit amb una proposta única i acollidora. L’estil clàssic del local es combina amb una oferta lúdica pensada per passar-hi bones estones: taula de billar, futbolí i una màquina de dards d’última generació, que permet jugar en línia amb altres persones de la zona, encara que no siguin físicament al bar.

La màquina de dards que permet jugar en línia amb altres persones de la zona.

Amb un tracte proper i amable, Mar&Sons convida a gaudir d’un ambient tranquil, ideal per seure i prendre una copa amb calma, amb amics o en parella. És, sens dubte, el lloc perfecte per començar la nit o per acabar-la amb bon gust i sense presses.

Si busques una nova experiència amb caràcter, personalitat i una atmosfera que combina el millor del passat i del present, no et perdis Mar&Sons.

Mar&Sons vol ser un espai ideal per a aquells que busquen bon ambient, copes ben servides i un toc de diversió.

