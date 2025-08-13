Bar musical Mar&Sons, un nou pub amb esperit clàssic, bon ambient i jocs a Roses
Situat al carrer Puig Rom, número 106, l’establiment acaba d’obrir les portes
Redacció
Roses recupera l’essència del pub clàssic amb l’obertura del bar Mar&Sons, un nou espai que vol esdevenir punt de trobada per a aquells que busquen bon ambient, copes ben servides i un toc de diversió.
Situat al carrer Puig Rom, número 106, l’establiment acaba d’obrir les portes a tocar del passeig marítim i molt a prop de la plaça Frederic Rahola, espai emblemàtic on se celebren actes populars com els balls de Carnaval. Aquest estiu, Mar&Sons obre de dimecres a diumenge, oferint una alternativa fresca i diferent dins l’oferta nocturna de Roses.
En una vila on no abunden els pubs, Mar&Sons arriba per omplir aquest buit amb una proposta única i acollidora. L’estil clàssic del local es combina amb una oferta lúdica pensada per passar-hi bones estones: taula de billar, futbolí i una màquina de dards d’última generació, que permet jugar en línia amb altres persones de la zona, encara que no siguin físicament al bar.
Amb un tracte proper i amable, Mar&Sons convida a gaudir d’un ambient tranquil, ideal per seure i prendre una copa amb calma, amb amics o en parella. És, sens dubte, el lloc perfecte per començar la nit o per acabar-la amb bon gust i sense presses.
Si busques una nova experiència amb caràcter, personalitat i una atmosfera que combina el millor del passat i del present, no et perdis Mar&Sons.
