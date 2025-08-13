Desconnexió digital
"Contesta, només és un WhatsApp" o "Fins que no l’acabis no te’n vas": 5 abusos laborals que no has d’acceptar durant les vacances
El dret a la desconnexió digital protegeix els treballadors i les treballadores perquè puguin rebutjar trucades o missatges durant les vacances, tot i que la normativa no sempre s’aplica de manera efectiva
Gabriel Ubieto
"Sé que estàs de vacances, però podries aclarir-me un dubte sobre...". "Part de l’equip està fora de l’oficina, però farem la reunió igualment i que es connectin una estona en remot". "Això és urgent, ho necessito resolt i a la meva taula abans que te’n vagis". Són algunes de les frases que es repeteixen de manera recurrent just quan les oficines i altres centres de treball estan a punt de buidar-se abans de l’èxode de vacances. Totes reflecteixen abusos laborals que atempten contra la desconnexió digital dels professionals i que, en última instància, poden contribuir a generar estrès, ansietat i un quadre complet de burnout.
Per més que hi hagi qui pensi que les vacances estan "sobrevalorades", la normativa laboral espanyola reconeix el dret dels treballadors a no respondre comunicacions fora del seu horari laboral, el que tècnicament s’ha batejat com a "dret a la desconnexió digital". "No deixa de ser una forma nova de parlar del dret al descans, que ha existit tota la vida", explica l’advocat Pere Vidal.
"El treballador en període de vacances té un dret fonamental reconegut legalment: el dret a la desconnexió digital. Aquest dret garanteix el descans, la privacitat personal i familiar, i ha de ser respectat tant per l’empresa com per tots els treballadors, inclosos companys i superiors jeràrquics. Per tant, un treballador de vacances no està obligat a respondre ni atendre comunicacions laborals, independentment de si el contacte prové d’un company o d’un superior", explica el professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Jaume I i Of Counsel de Laborea Abogados, Francisco Trujillo.
Algunes empreses ja han integrat en les seves polítiques internes protocols per evitar aquests contactes indeguts. D’una banda, hi ha companyies que veten l’accés als aplicatius als empleats de vacances, és a dir, no poden comprovar si els han escrit ni enviar correus electrònics. Un altre mecanisme és programar missatges automàtics del tipus out of office, que alerten l’emissor que el receptor no hi és i que no podrà veure el que se li envia fins que torni a estar disponible.
Trujillo recorda que enviar missatges a treballadors de vacances o de baixa pot comportar sancions per a les empreses que ho facin, ho incentivin o ho permetin, així com sancions disciplinàries per als empleats que vulnerin els protocols de desconnexió de l’empresa.
Tots els treballadors assalariats tenen garantit per llei un mínim de 30 dies naturals de vacances, tal com estableix l’Estatut dels Treballadors. Aquesta xifra pot ser superior si el conveni col·lectiu així ho preveu. El que no determina l’Estatut –i que sí pot concretar el conveni– és en quin moment l’empleat pot o ha de gaudir d’aquests dies de descans.
No tothom fa vacances durant el mes d’agost, i hi ha professionals que lliuren en dates en què la majoria de la plantilla ja s’ha reincorporat, especialment en aquelles empreses que, dins del paquet de beneficis, inclouen la flexibilitat horària. Ara bé, que la majoria de l’equip ja sigui de tornada no és motiu suficient per obligar una persona de vacances a connectar-se a una reunió. La coordinació dels equips no pot passar per sobre del dret a la desconnexió i al descans.
En empreses de serveis, com consultores, gestories o bufets d’advocats, és habitual deixar feina avançada perquè, quan el client es reactivi al setembre, ja disposi dels documents que havia demanat abans del tancament per vacances. Per aquest motiu, les setmanes prèvies al període vacacional poden derivar en pics de feina que no sempre es poden atendre completament dins de la jornada ordinària.
És un clàssic entre els oficinistes que, comptant ja les hores per posar-se la camisa hawaiana i desaparèixer unes setmanes, vegin caure sobre la taula una carpeta amb la paraula "urgent" remarcada en vermell. "Exercir la desconnexió digital no ha de ser a costa d’excessos de jornada", adverteix Vidal.
Les empreses tenen l’obligació legal de planificar el treball i dimensionar-lo en conseqüència, tot i que això és el que dicta la teoria i "moltes vegades no es gestiona", reconeix el jurista. El professional té dret a negar-se a realitzar hores extra per complir amb els terminis que reclama l’empresa, encara que "és més fàcil dir-ho que fer-ho". El consell d’aquest advocat és reclamar les tasques per escrit i deixar constància que no es veu capacitat per assumir-les en el temps disponible, ja que, d’una altra manera, la companyia podria sancionar l’empleat. I, en cas d’excessos horaris, també recomana especificar per escrit de quantes hores es tracta i reclamar-ne la recuperació més endavant.
"Em vindria molt bé que et reincorporessis uns dies abans". Aquesta és una petició que alguns caps poden traslladar a empleats en període de vacances i que vulnera el seu dret a la desconnexió digital i al descans. El calendari de vacances ha d’estar consensuat entre l’empresa i el treballador i, una vegada aprovat, la companyia no pot modificar-lo si falten menys de dos mesos per al primer dia de vacances. L’única excepció seria una causa de força major, que la direcció hauria de justificar i, posteriorment, compensar a l’empleat.
"Una força major seria que, durant una DANA com la que va patir València, reclamessin a un sanitari o a un bomber que es reincorporés abans", explica el secretari d’acció sindical d’USO, Ángel Cotayna. "En el cas d’un operari de manteniment imprescindible perquè funcioni una fàbrica, si és l’únic que coneix el mecanisme, podria considerar-se força major. Però no aplica per als treballs d’oficina: tenir llest un informe per a un client no és força major; si l’empresa necessita més mans, que contracti", afegeix.
El dret a les vacances és irrenunciable i l’empresa no pot proposar al treballador no lliurar un any i rebre una paga doble per quedar-se a pescar. Tampoc és legal tot i que sigui el mateix empleat qui ho plantegi, per molt que necessiti els diners i hi hagi acord entre les parts. «Serà nul tot pacte pel qual el treballador renunciï al gaudi de les vacances a canvi d’una compensació econòmica», va recordar recentment el TSJ d’Andalusia en una sentència relativa a un conflicte col·lectiu sobre el tema.
L’Estatut dels Treballadors, la normativa laboral més bàsica, estableix l’obligació de disfrutar d’un mínim de 30 dies naturals a l’any i aquests només podran ser intercanviats per diners en cas que l’empleat sigui acomiadat o renunciï i l’ empresa , llavors sí, li pagui l’equivalent a les vacances generades aquell any però no disfrutades.
- El meu avi', un convidat sorpresa i més de 7.000 persones a la Platja: així ha estat la Cantada d'Havaneres de l'Escala 2025
- La casa dels famosos a Cadaqués
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- Els millors llocs per veure les llàgrimes de sant Llorenç a l'Empordà
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- Comiat a Maria Teresa Ivars, mestra vocacional de llarg recorregut al Sant Pau de Figueres
- Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
- El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses