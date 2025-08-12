El primer 'vending' de l'Empordà amb pizzes casolanes s'inaugura a Roses
La Pizzeria Spaghetteria La Cosa Nostra de Roses ha inaugurat aquest servei al Carrer Jaume I, número 3 on trobareu el Drinks-Snacks-Pizza, on hi ha unes màquines expenedores de begudes, menjar i parafarmàcia
Redacció
La Pizzeria Spaghetteria La Cosa Nostra de Roses ha inaugurat un nou servei. Al carrer Jaume I, 3 del municipi rosinc, just davant del seu restaurant, trobareu el Drinks -Snacks-Pizza by Spaghetteria La Cosa Nostra on hi han instal·lat diverses màquines expenedores que serveixen tant aigua i refrescos, com menjar, dolç i salat. A més, també tenen una zona de parafarmàcia.
Però la joia de la corona és la màquina expenedora de pizzes, la primera que s’instal·la tant a l’Alt com al Baix Empordà. La màquina serveix pizzes que ells elaboren expressament per aquest servei. A les seves neveres tenen disponibles pizzes de quatre gustos diferents: Prosciutto, amb tomàquet, mozzarella i pernil dolç; 5 Formaggi, mozzarella, emmental, parmesà, rocafort, gorgonzola i tomàquet; Diavola, tomàquet, amb mozzarella i salami picant; i la Margherita, tomàquet, mozzarella i orenga.
Com funciona?
El funcionament és el següent: a les neveres tenen disponibles les pizzes fresques i un cop la compres, aquesta automàticament passa al forn on es cou durant uns dos minuts i un cop cuita es dispensa. D’aquesta manera t’emportes a casa una pizza de la millor qualitat acabada de coure.
"Tots els productes que oferim tenen un preu competitiu perquè el que volem és oferir un servei als residents de Roses i als visitants. De fet, això està pensat més per a l’hivern que per a l’estiu. Perquè les persones que arribin tard i no puguin anar al supermercat o a sopar tinguin una opció de qualitat", explica Fabrizio, propietari del servei 24 h i del restaurant La Cosa Nostra. També destaca que, igual que en el restaurant, els productes amb els quals elaboren aquestes pizzes són de la màxima qualitat.
Seguretat i pagament
El Drinks -Snacks-Pizza by Spaghetteria La Cosa Nostra està obert les vint-i-quatre hores del dia i perquè els clients tinguin la màxima seguretat possible la zona està videovigilada i només admet el pagament amb targeta.
El restaurant
La Pizzeria Spaghetteria La Cosa Nostra està situada al centre de Roses, a prop de la platja, al carrer Jaume I, 4. A la seva carta trobaràs delicioses receptes tradicionals italianes, com plats per compartir, gran varietat de pasta fresca, cruixents pizzes, postres casolanes, entre altres. Tot elaborat diàriament pel restaurant amb productes de la millor qualitat.
Si us agrada la cuina italiana tasteu les seves especialitats. El local té 900 ressenyes a Google amb una puntuació de 4,4 sobre 5. I el que més valoren els seus clients és la gran qualitat del menjar i el seu preu competitiu. "Si busques cuina italiana autèntica, La Cosa Nostra és un gran descobriment. Regentat per en Fabrizio, el restaurant destaca per un ambient familiar i acollidor, on el servei és ràpid i atent. La pasta fresca, amb salses casolanes com el pesto i la carbonara, és exquisida, i les pizzes de massa fina són delicioses. No deixis de provar les torrades sicilianes ni les postres casolanes com el cannolo sicilià. Amb un preu correcte i una qualitat excepcional, La Cosa Nostra és un lloc on repetiràs segur. Bon menjar, bon ambient i autèntic esperit italià!", explica Xavier Targa en una ressenya.
Per a més informació pots visitar la seva web www.spaghetterialacosanostra.com o podeu trucar al 972 970 212.
