Joventut
El 85% dels joves menors de 30 anys no es poden emancipar: la pitjor dada des del 2006
Madrid ostenta la taxa d’emancipació més alta (17,9%), seguida de Catalunya (17,6%), segons l’últim informe del Consell de la Joventut, que exigeix a les administracions polítiques per combatre el preu inassequible de l’habitatge
Olga Pereda
El segon semestre del 2024 confirma la tendència negativa en matèria d’emancipació juvenil i situa la joventut espanyola en un escenari crític: el 80% dels joves menors de 30 anys continuen vivint a casa dels seus pares o mares. La causa principal és l’habitatge i els seus preus inassequibles. Segons l’última edició de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE), només el 15,2% de les persones d’entre 16 i 29 anys viuen fora de la llar familiar. Es tracta de la pitjor dada registrada en un segon semestre des del 2006, any en què es van començar a elaborar registres oficials.
Per comunitats autònomes, Madrid encapçala la taxa més alta (17,9%), seguida de Catalunya (17,6%), que, malgrat mantenir-se en el segon lloc, pateix una davallada considerable respecte a l’últim informe del CJE: 3,8 punts percentuals menys. És la caiguda més pronunciada de tot l’Estat, només superada per Canàries (4,6 punts menys). El 2023, Catalunya liderava la taxa d’emancipació (20,6% davant del 17% de mitjana espanyola). Galícia i Cantàbria són les úniques comunitats on el percentatge de joves que viuen pel seu compte ha crescut, tot i que només mig punt percentual. Els territoris amb menys emancipació juvenil són Castella-la Manxa (10,6%) i Andalusia (12%).
Sèrie històrica
La taxa d’emancipació, que el CJE mesura dues vegades l’any, presenta una tendència a la baixa des del 2007, just abans de la gran recessió econòmica del 2008. Des d’aleshores, només hi ha hagut un lleuger repunt en els anys posteriors a la pandèmia (2021 i 2022), lluny del 26% de joves emancipats registrat el 2007.
L’informe, presentat aquest matí, recorda que la taxa d’atur juvenil ha baixat a finals del 2024 fins al 19%, el valor més baix des del 2007. Tot i això, la precarietat laboral continua sent elevada: el 26% dels joves amb feina tenen contractes a temps parcial, un percentatge més alt entre les dones (gairebé el 34%) que entre els homes (20%). A més, el 30% de la població jove es troba en risc de pobresa o exclusió social, sent el segon col·lectiu més vulnerable després de la infància. Fins i tot entre els ocupats, més del 18% viuen en situació de pobresa.
El problema principal no és només la precarietat laboral, sinó els preus astronòmics de l’habitatge. El salari net mensual mitjà és de 1.170,54 euros, inferior al cost d’independitzar-se (119,24 euros en subministraments i 1.080 euros de lloguer).
Fins als 30 o 34 anys
"La situació de la joventut empitjora perquè l’habitatge s’ha convertit en un negoci amb què unes poques persones es lucren. La conclusió és que no som ciutadanes i ciutadans de ple dret", denuncia l’informe. Les estadístiques d’emancipació només creixen de manera significativa a partir dels 30-34 anys, quan s’apropa al 70%.
Per a la majoria dels joves de 16 a 29 anys, llogar una casa és un somni inassolible, fins i tot amb feina. Més de set de cada deu continuen vivint amb els pares malgrat tenir ocupació. El preu mitjà de la renda ha arribat a un màxim històric de 1.080 euros mensuals, la qual cosa obliga un jove assalariat a destinar el 92,3% del seu sou si vol viure sol. L’estudi del CJE subratlla que aquest desequilibri es veu agreujat per un creixement dels preus molt més ràpid que el dels salaris i consolida el que ja es coneix com a "generació inquilina": gairebé el 58% dels joves emancipats viuen de lloguer i, d’aquests, gairebé un terç comparteixen pis per poder assumir les despeses. Només el 19% dels emancipats poden viure sols.
Comprar, una altra quimera
Adquirir un habitatge és igualment inassumible: el preu mitjà de compravenda (197.210 euros) equival a 14 anys de salari juvenil, i l’entrada necessària (59.163 euros) suposa quatre anys complets de sou. Aquesta barrera, sumada a la precarietat laboral, retarda la independència residencial i perllonga l’estada a la llar familiar. Tot i que l’atur juvenil ha baixat, la diferència entre qui té estudis bàsics (42% d’atur) i superiors (13%) és notable.
"La realitat és dura: necessitem destinar més del 90% dels nostres ingressos per pagar el lloguer d’un habitatge, i més del 35% per accedir, en el millor dels casos, a una habitació en un pis compartit. De què serveix tenir més ocupació, més estabilitat o millors salaris si ni amb això ens podem emancipar?", lamenta Javier Muñoz, responsable de Socioeconòmica del CJE. L’organització reclama polítiques públiques per fomentar l’emancipació i adverteix que les conseqüències no són només materials, sinó també psicològiques: incertesa, por de no arribar a final de mes, feines precàries, habitatges inadequats, ansietat, depressió i estrès.
Dels 'ni-nis' als 'sí-sís'
L’informe desmunta el mite dels ni-nis. Segons l’OCDE (2023), el 17% dels joves d’entre 18 i 24 anys ni estudien ni treballen, tot i que més de la meitat d’aquest grup busca feina sense èxit. Es tracta d’un col·lectiu estigmatitzat, amb taxes d’ocupació i salaris més baixos, pitjor salut mental i risc d’exclusió social. Aquesta xifra es manté estable a Espanya des del 2018.
En paral·lel, creix el col·lectiu dels sí-sís, joves que sí estudien i sí treballen. Segons el CJE, el 35,5% combina feina i estudis, un punt més que fa un any. Els ni-nis, segons el CJE, només representen el 2,2% dels joves espanyols (76.199 a finals del 2024), una diferència notable respecte a l’OCDE, que inclou també els qui busquen feina.
