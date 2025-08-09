La vaga del ‘handling’ amenaça un terç dels vols del Prat pel pont
Els treballadors de les empreses de portaequipatges d’aerolínies com Ryanair, Emirates i Wizz tenen previstes aturades a partir del 15 d’agost que poden afectar l’aeroport de Barcelona
Gabriel Ubieto
Una altra amenaça d’estiu calent als aeroports espanyols en plena temporada turística, amb el pont d’agost com a principal epicentre i Barcelona-el Prat com un dels aeroports més afectats. Fins a un terç dels vols amb destí o sortida a la capital catalana poden patir complicacions per dues vagues convocades al handling d’aerolínies com Ryanair, Wizz i Emirates, entre d’altres.
Si en els estius anteriors les convocatòries d’aturades les van realitzar els vigilants de seguretat o els tripulants de cabina, aquest 2025 els mobilitzats són els treballadors de les empreses encarregades de gestionar els equipatges i subministraments dels avions. El que en argot tècnic es coneix com a handling. Un servei elemental perquè els vols s’enlairin i que volen fer notar els empleats de Ryanair i de Menzies al protestar contra l’excés de càrrega de treball i les sancions injustificades que els sindicats denuncien en la primera i reclamar deutes pendents en la segona.
La UGT lidera les protestes
La UGT és el sindicat que està liderant les protestes, convocades en el handling de Ryanair –operat per l’empresa Azul Handling, que és propietat de l’aerolínia irlandesa– els pròxims dies: divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 d’agost, i després seguirà tots els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges fins al 31 de desembre del 2025.
En el cas de Menzies, una altra empresa gestora del handling de companyies com ara Emirates, British Airways, Wizz, Easy Jet, Avianca, Norwegian i America Airlines, les aturades estan previstes per als dies 16, 17, 23, 24, 30 i 31 d’agost.
"La nostra prioritat és garantir unes operacions segures i eficients, alhora que fomentem un entorn de treball respectuós i constructiu per als nostres equips. Continuem negociant amb la UGT i mantenim converses amb els líders sindicals locals i regionals. En cas que es produeixi una vaga, disposem de sòlids plans de contingència per salvaguardar les operacions i minimitzar les interrupcions durant l’intens període estival", assenyalen des de Menzies.
En qualsevol conflicte laboral sempre hi ha la possibilitat, per enverinades que estiguin les posicions, d’acabar arribant a un acord in extremis que permeti desconvocar les aturades. Va passar, per exemple, l’agost del 2023, quan els vigilants de seguretat del Prat van amenaçar de sembrar el caos en els controls amb una vaga. Finalment, les parts van arribar a un acord de matinada i l’operativa vacacional va funcionar sense incidents.
Aquesta setmana hi ha hagut reunions en el SIMA –entitat mediadora– que han acabat sense acord i, de moment, no hi ha noves cites programades abans de les aturades. No obstant, "els canals continuen oberts", segons reconeixen des de la UGT, però no descarten que es produeixi un últim intent abans del dia 15.
Les afectacions de les aturades, si finalment no s’arriba a un acord que les desconvoquin, es produiran en la gran majoria d’aeroports espanyols, i Barcelona serà un dels més afectats. I és que, si bé Vueling és la companyia que més volum de vols opera –el 38,8% l’agost passat, segons les dades d’Aena– i no es veurà afectada, una gran quantitat de passatges poden veure’s afectats per les protestes.
Uns 700 empleats
Des de la UGT expliquen que entre les dues companyies en peu de guerra operen a Barcelona al voltant de 700 treballadors del handling. Si s’hi sumen els vols de les dues companyies, partint de les dades d’Aena de l’agost passat, al voltant d’un terç dels vols podrien veure’s afectats, depenent del seguiment que tinguin les convocatòries. Palma de Mallorca i Tenerife són dos aeroports també especialment exposats a les protestes, segons assenyalen els vaguistes.
No obstant, les aerolínies s’afanyen a descartar afectacions i esperen poder operar amb la màxima normalitat d’un pont d’agost amb els aeròdroms de tot Espanya a màxima capacitat per les sortides vacacionals. "Ryanair no preveu cap interrupció en les seves operacions com a conseqüència de les vagues de personal d’assistència en terra de tercers a Espanya", afirmen fonts consultades de la companyia.
Oferta a Air Europa
L’aerolínia de bandera turca Turkish Airlines (THY) va anunciar la seva intenció d’iniciar un procés de compra d’un paquet minoritari d’accions de la companyia aèria espanyola Air Europa, segons va confirmar la companyia a aquest diari. «Després dels estudis de viabilitat, s’ha avaluat que la inversió s’ajusta als objectius de generació de valor a llarg termini de la nostra companyia en el marc de la seva estratègia per al 2033», va afirmar l’aerolínia turca en un comunicat. Aquell any, la companyia celebrarà el seu centenari i la seva aspiració és arribar a una flota de més de 810 avions. THY va admetre ahir que ja ha mantingut «converses no vinculants amb Air Europa».
