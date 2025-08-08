Economia
L'Alt Empordà, entre les comarques que lideren l'augment de treballadors a la demarcació de Girona
La comarca iguala la mitjana catalana en l’augment interanual
Joel Lozano
Els afiliats a la Seguretat Social creixen pràcticament a totes les comarques gironines al juliol respecte a l'any passat. Fins a tres comarques de Girona van registrar un augment igual o per sobre de la mitjana catalana, que va ser d’un 1,7%, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El Gironès lidera l’increment de treballadors, amb una pujada del 2%. A aquest augment el segueixen la Selva, amb un 1,9%, i l’Alt Empordà (+1,7%).
La resta de comarques creixen per sota de la mitjana de Catalunya amb una excepció, el Ripollès, on cauen un 0,3%. A la Garrotxa els afiliats es van incrementar un 1,4% respecte a l’any passat, al Pla de l'Estany un 1,3%, al Baix Empordà un 1% i a la Cerdanya un 0,6%. Al conjunt de Catalunya el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 60.770 persones el juliol del 2025 respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que suposa un increment de l’1,7% i se situa en 3.690.025 persones.
Al juliol, i respecte al mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya va augmentar en 29.645 i el d’homes en 31.125, fet que suposa increments interanuals de l’1,8% i l’1,6%, respectivament.
Més treballadors que al juny
Si centrem la mirada en la variació mensual, els afiliats a la Seguretat Social creixen a totes les comarques de Girona. L'augment de treballadors el lidera l'Alt Empordà (+2,6%), seguida de la Cerdanya (+2,3%); el Baix Empordà (+1,9%); la Selva (+1%); el Ripollès (+0,6%); el Gironès (+0,5%); el Pla de l'Estany (+0,4%); i la Garrotxa (+0,1%).
A Catalunya, en canvi, el nombre d’afiliats disminueix en relació amb el mes de juny amb 7.705 treballadors menys (-0,2%). Les persones en actiu cauen a 16 comarques, entre les quals destaquen la Ribera d’Ebre (-1,4%), el Priorat (-1,3%), el Vallès Occidental (-1,2%) i el Vallès Oriental (-1,1%).
