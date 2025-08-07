Aliments
Poma de Girona preveu collir 89 milions de quilos amb varietats que permetran allargar la temporada fins al desembre
Tot i caure un 11%, el sector diu que la producció d'aquest any és la "normal" i celebra tenir-ho "tot venut"
La presentació de l'acte de l'inici de la collita s'ha fet a l'IRTA Mas Badia i el convidat d'honor d'aquest any ha estat el pintor empordanès Lluís Roura
Gerard Vilà
Poma de Girona preveu una producció de 89 milions de quilos aquest any. Tot i que és un 11% menys que l'any passat, el sector assenyala que es tracta d'una quantitat "bona i normal", ja que la del 2024 que es va arribar als 100 milions de quilos va ser "completament excepcional". A més, els productors expliquen que les diferents varietats que s'han introduït els darrers anys, per les necessitats dels consumidors i per fer front al canvi climàtic, fa que la temporada s'allargui fins al mes de desembre. Des del sector destaquen,també, que abans de collir la primera poma -comencen el dilluns vinent- ja ho tenen "tot venut", sense haver d'anar al mercat estranger. De fet, només la varietat Granny Smith s'exporta més del que es consumeix aquí.
Tot a punt per a l'inici de la collita de la poma. A partir d'aquest dilluns, els treballadors començaran amb treure les primeres fruites dels camps gironins i que porten la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona. Començaran per la varietat 'Gala', la que es recull a partir de l'agost i ja no pararan fins al desembre amb la 'Joia', la més tardana. Entremig, es recol·lectaran les 'Vermelles americanes', la clàssica 'Golden', la 'Candín' i la 'Tuti', al setembre, mentre que entre octubre i novembre es recollirà 'Fuji', 'Granny Smith', la 'Tesa' i la 'Pink lady'.
En total, una desena de varietats que permeten allargar la temporada cinc mesos i fer "més producció amb el mateix personal". De fet, l'increment de producció respecte a altres anys és una de les particularitats de Poma de Girona. L'objectiu és, d'una banda, respondre a la demanda del consumidor que "busca gustos diferents", però també adaptar la producció al canvi climàtic, com ha passat amb la varietat 'Tuti'.
En total, al desembre s'hauran recollit 89 milions de quilos de pomes, un 11% menys de l'any anterior. Malgrat aquesta caiguda, el sector assenyala que la producció se situa en els paràmetres normals i considera que és "bona". De fet, és la quarta millor dada des que es va crear Poma de Girona. "L'any passat va ser completament excepcional", assenyala el director de Giropoma Costa Brava, David Casadellà, una de les tres empreses que conformen la IGP.
Tot venut
Casadellà ha destacat que "per sort o per desgràcia" ja tenen tota la producció venuda abans de començar a collir les primeres pomes de la planta. "Si produíssim un 50% del que fem actualment també ho tindríem venut", remarca el president de Giropoma Costa Brava.
En motiu, explica, és la qualitat de la poma i les seves "particularitats". En aquest sentit, Casadellà explica que el principal motiu és que és una poma "molt bona" perquè és l'única que es fa a la vora del mar i, d'altra banda, perquè al mercat de l'Estat "li falta poma". De fet, Catalunya "no té dèficit" de producció, però sí que n'hi ha a la resta de l'Estat. Cal tenir en compte que la de Girona és de les que es produeix més al sud d'Europa.
A banda, Casadellà destaca que el fet que es produeixi a tocar del mar i en un clima mediterrani li concedeix uns gustos particulars, per la quantitat de sucre que genera cada fruit. "La dolçor que té, per on es produeix, fa que sigui diferent de la que pot arribar d'altres llocs.
Per la seva banda, el tècnic de Giropoma Costa Brava, César Saiz, assenyala que les varietats que fa menys temps que s'estan produint seran cada vegada "més populars" i s'incrementarà el nombre d'hectàrees de conreu, com és el cas de la 'Tuti'. Aquest any, la 'Golden' és la que encapçala la producció amb 28.220 tones, seguida de la Gala (20.730) i la Granny Smith (16.110).
Presentació al Mas Badia
La presentació de l'acte de l'inici de la collita de la Poma de Girona, s'ha fet a l'IRTA Mas Badia de la Tallada d'Empordà (Baix Empordà), amb la presència del delegat del Govern, Xavier Guitart i el convidat d'honor d'aquest any, el pintor Lluís Roura.
Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) en la qual s’agrupen tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma: Girona Fruits (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 2.050 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l‘Alt Empordà, la Selva i el Gironès.
