Unió de Pagesos obté mesures per al relleu generacional

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha aconseguit que el Departament d’Agricultura de la Generalitat doni compliment a dues de les prioritats sindicals en matèria de relleu generacional: que la prima base de la incorporació de joves passi dels 22.000 als 30.000 euros i l’articulació d’un ajut per a la cooperació per al relleu generacional. "Això també és un incentiu per a la gent gran i s’ha treballat molt per a aquest acord", explica Jordi Casas, membre comarcal dels Joves d’UP.

Pel que fa a la prima base de la incorporació de joves, el sindicat destaca que el seu augment permetrà adequar-la als costos actuals i informa que, una vegada superats els tràmits al Comitè de Seguiment del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027 de l’Estat espanyol i al Consell de Ministres, aquesta modificació s’incorporarà ja, i per primera vegada, a la convocatòria del contracte global d’explotació de l’any 2026.

Sobre la nova mesura de cooperació per al relleu generacional, el departament ha entomat una proposta molt detallada que Unió de Pagesos li va traslladar en l’última reunió entre Joves d’Unió de Pagesos i el conseller Ordeig, el 8 de juliol passat. El sindicat l’ha treballat exhaustivament amb l’objectiu que sigui una realitat abans d’acabar aquest any 2025 i l’any 2026 els joves que s’hi acullin ja puguin comptar amb el traspàs efectiu de l’explotació que cessa amb el compromís que l’antic titular no hi continuï exercint l’activitat.

El sindicat posa en relleu que, d’aquest nou ajut, en seran beneficiàries les persones ja jubilades o que estan a punt de ser-ho que cedeixin la seva explotació agrària a una persona jove incorporada aquest 2025 o els cinc anys anteriors. Aquest supòsit està previst en la Llei 1/2025, de 8 de gener, del Fons Agrari i Ramader, en l’aprovació de la qual el sindicat hi va tenir un paper determinant.

Unió de Pagesos també ha proposat que la cessió de l’explotació almenys ha de tenir una dimensió econòmica de 5.000 euros de producció estàndard total i que les primes que s’hauran de cobrar repartides durant 5 anys se situïn entre els 17.748 euros i els 55.000 euros, en funció de la producció estàndard total realment traspassada.

El sindicat també ha plantejat que es permeti al beneficiari retenir una petita superfície o bestiar per a l’autoconsum i que aquest hagi de traspassar els coneixements i la seva experiència específica sobre l’explotació que traspassa al jove que redimensiona la seva explotació, així com, establir un límit en el valor econòmic que cal pagar anualment, en el cas que el traspàs es faci mitjançant la modalitat de subscriure un contracte de conreu.

Aquestes dues mesures aconseguides per Unió de Pagesos formen part del paquet de prioritats que el sindicat i el conseller Ordeig van acordar bilateralment en la reunió mantinguda a Tàrrega el 7 de març de 2025 i arran de les propostes adoptades al XIV Congrés del sindicat celebrat un mes abans a Mollerussa.