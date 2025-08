L’aeroport de Girona-Costa Brava estrenarà una nova destinació a l’estiu del 2026

L’aeroport de Girona-Costa Brava estrenarà a l’estiu del 2026 una nova connexió amb Luxemburg, operada per la companyia Luxair. La ruta funcionarà entre el 2 de juny i el 29 d’agost amb dues freqüències setmanals, els dimarts i els dissabtes, pensades tant per a escapades curtes com per a estades més llargues a la Costa Brava i els seus voltants.

Segons els horaris previstos, els vols sortiran de Luxemburg a les 14.05 hores els dimarts i a les 11.15 hores els dissabtes, amb arribada a Girona a les 16.00 hores i a les 13.10 hores, respectivament. Els vols de tornada partiran el mateix dia des de Girona, a les 16.40 els dimarts i a les 13.50 els dissabtes, amb arribada a Luxemburg a les 18.45 i a les 15.55. Luxair presenta aquesta nova connexió com una oportunitat per consolidar Girona com a porta d’entrada a la Costa Brava, "on t’esperen encantadors pobles medievals, cales d’aigües cristal·lines i escènics camins de ronda, amb el Pirineu com a teló de fons i el Mediterrani als teus peus", segons destaca la companyia a la seva web. La ruta complementa els vols diaris que Luxair ja ofereix a Barcelona i permet combinar rutes i personalitzar les vacances segons els interessos de cada viatger.

