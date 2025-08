Descobreix la serra de l’Albera sobre un quad

Una nova experiència de turisme actiu arriba a l’Alt Empordà. Es tracta de Tramuntana Quads, una proposta pensada per als amants de la natura, l’aventura i el patrimoni. Aquesta iniciativa ofereix rutes guiades en quad per descobrir els racons més desconeguts i genuïns de la serra de l’Albera, un espai natural d’alt valor ecològic que acull castells medievals, monuments megalítics i paisatges d’una gran bellesa.

Les rutes s’adapten a diferents interessos i nivells, i estan adreçades tant a particulars com a empreses (team buildings), cases rurals i hotels, amb descomptes per a grups.

Les propostes més destacades de Tramuntana Quads és la ruta de Sant Quirze, que recorre paisatges mediterranis seguint rieres i camps fins al monestir benedictí del segle X. La ruta de Requesens, més exigent i espectacular, ofereix vistes impressionants de l’Empordà i arriba al castell que li dona nom. També destaquen la ruta megalítica, plena de dòlmens i llegendes, la ruta de les Cigonyes i la de Santa Llúcia.

Les rutes són ideals per fer en parella, amb la família, amics o empreses

A més, Tramuntana Quads ofereix experiències que combinen paisatge i gastronomia local, amb opcions com esmorzars de pagès, tastos de vins, visites culturals i àpats, segons la ruta i el dia, amb la col·laboració de la Cantina de Requesens, el Corral de Sant Quirze i la Vinyeta de Mollet. Les sortides del matí estan pensades per oferir una experiència més completa, amb activitats complementàries. En canvi, les rutes de la tarda ofereixen una proposta més lliure i personalitzada, ideal per gaudir del territori al teu ritme.

Totes les rutes es fan amb guia i en grups reduïts, amb un màxim de sis persones. L’activitat inclou una sessió pràctica amb el vehicle —d’uns trenta minuts—, l’explicació del recorregut, el combustible, casc amb pantalla solar, protector higiènic, guants, impermeable i, en alguns casos, un petit aperitiu. A més, s’hi inclou assegurança de responsabilitat civil i d’accidents i l’enregistrament de l’experiència en vídeo. Tramuntana Quads és una proposta 100% empordanesa, pensada per connectar amb el territori a través del paisatge, la cultura i la gastronomia. És una activitat ideal per a qui busqui una experiència diferent, plena d’emoció, natura i autenticitat.

Per a més informació visiteu www.tramuntanaquads.com, consulteu @tramuntanaquads a Instagram, truqueu al 633 713 231 o escriviu a l’adreça tramuntanquads@gmail.com.